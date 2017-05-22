Для здоровья и побед: в Толочинском районе с начала года участие в спортивных соревнованиях приняли более пятисот человек



Физкультура и спорт в той или иной степени присутствуют в жизни каждого из нас. Одни в свободное время занимаются для себя, своего здоровья, другие, помимо этого, не преминут возможности поучаствовать в соревнованиях. Дух соперничества, азарт, радость побед, присущие всем стартам, придают эмоциональный заряд, новые силы, вдохновляют на дальнейшие тренировки.

— В этом году у нас уже прошли районные соревнования по лыжным гонкам, баскетболу, волейболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, — говорит заместитель директора физкультурно-спортивного клуба “Нива” Игорь Николаеня. — Всего в них приняли участие более пятисот человек. Ближайшими стартами среди предприятий, организаций и учреждений района станет туристический слет, который в начале июня состоится в Молявке.

— Непосредственное проведение соревнований смело можно назвать завершающим этапом по их организации. Немало времени и сил требуется ведь и на подготовку объектов?

— Безусловно, от этого во многом зависят не только показанные спортсменами результаты, но и настроение, с которым участники выходят на старт. Согласитесь, играть в футбол приятнее на хорошо постриженном поле стадиона, бежать — по убранной от мусора трассе… Основной вклад в подготовку объектов и содержание их в надлежащем состоянии вносят работники спортклуба толочинцы Владимир Устинович и Вадим Задорожный, а также Людмила Талай в Коханово.

— Помимо участия во внутрирайонных, наши спортсмены представляют Толочинщину и на различных областных соревнованиях. Есть чем похвалиться в текущем году?

— Сборные команды района выходили на старт лыжных гонок, турниров по настольному теннису, шахматам и шашкам. К сожалению, в призеры не попали, но выступили достойно. Будем надеяться, что уже в ближайшее время придут и первые медали — с 26 по 28 мая мы примем участие в областных сельских играх, которые пройдут в Полоцком районе.

— В соревнованиях участие принимают далеко не все. А что в ФСК “Нива” могут предложить для тех, кто желает просто позаниматься в свободное время, рассматривает физкультуру и спорт прежде всего в качестве здорового образа жизни?

— В толочинском “Мелиораторе” у нас работает группа аэробики под руководством Яны Сидорович. Здесь же с любителями сразиться за шахматной или шашечной доской занимается Валерий Москвич. Имеется в спорткомплексе и тренажерный зал, работают группы баскетбола, волейбола и настольного тенниса. В зале по улице Энгельса, 84 в райцентре в группе “Здоровье” занятия проводит Светлана Грук.

Есть группа с аналогичным названием и в кохановском “Пульсе”, где женщин ждет Елена Белевич, а мужчин в тренажерном зале Александр Болоников. Татьяна Красинская отвечает за работу спорткомплекса в агрогородке Заднево. Прежде всего здесь собираются любители настольного тенниса и волейбола. Для желающих покататься на лошадях данную услугу в Загородье предоставит Максим Кулаков.

Мы всегда рады видеть любителей спорта на наших объектах.

Игорь СНАРОВ.

НА СНИМКЕ: Игорь Николаеня (справа) награждает победителей и призеров районного первенства по мини-футболу.

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