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Умер актер Роджер Мур, легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда
23.05.2017 16:32 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Актер Роджер Мур, которого весь мир знает по роли агента 007 Джеймса Бонда, скончался сегодня в возрасте 89 лет. Об этом объявила его семья.
Он сыграл знаменитого шпиона Джеймса Бонда в семи фильмах бондианы, в том числе в таких как" Живи и дай умереть" и "Шпион, который меня любил".
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Известный актер скончался после тяжелой болезни на 90-м году жизни.
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