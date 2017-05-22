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Умер актер Роджер Мур, легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда

23.05.2017 16:32 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Актер Роджер Мур, которого весь мир знает по роли агента 007 Джеймса Бонда, скончался сегодня в возрасте 89 лет. Об этом объявила его семья.

Он сыграл знаменитого шпиона Джеймса Бонда в семи фильмах бондианы, в том числе в таких как" Живи и дай умереть" и "Шпион, который меня любил".

 
Теги: Минск
 
 
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Известный актер скончался после тяжелой болезни на 90-м году жизни.

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