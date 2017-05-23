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Умер внук Сталина Александр Бурдонский

24.05.2017 09:35 — Новости Культуры | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался накануне вечером в больнице после тяжелой болезни, сообщают информагентства.

Александр Бурдонский умер на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре, время гражданской панихиды похорон будет известно позже.

Александр Бурдонский - старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина и Галины Бурдонской. Он родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве. Внук Иосифа Сталина окончил суворовское училище, а затем режиссерский факультет ГИТИСа.

Актерскую карьеру Бурдонский начал в 1971 году. Анатолий Эфрос пригласил его в театр на Малой Бронной играть шекспировского Ромео. Но уже через три месяца Бурдонский был приглашен в Театр Советской Армии ставить спектакль Леонида Андреева "Тот, кто получает пощечину". В театре Российской Армии Александр Бурдонский поставил более двух десятков спектаклей. Среди его постановок - "Этот безумец Платонов", "Орфей спускается в ад", "Игра на клавишах души", "Условия диктует леди". Более десяти лет Бурдонский вместе с актрисой Элиной Быстрицкой преподавал в ГИТИСе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Бурдонский умер на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре, время гражданской панихиды похорон будет известно позже.

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