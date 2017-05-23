Конкурс грации и артистического мастерства «Королева Весна» прошел в столичном Prime Hall 23 мая. Пятнадцать студенток из разных университетов страны соревновались в грации, красоте и интелекте. Как девушки отвечали на каверзные вопросы о будущем и дефилировали в мантиях и платьях-мини — в материале TUT.BY.





Перед началом конкурса за кулисами ощущалось волнение и напряжение. Конкурсантки репетировали свои будущие речи, фотографировались на память. Костюмеры уточняли где чьи наряды и помогали подготовиться к выходу на сцену.

Конкурс был приурочен к году науки, а потому в первый выход на сцену девушки дефилировали в якобы космических нарядах, а после переодевались в мантии под короткое красное мини. Как пояснили организаторы, это символизировало связь науки прошлого с технологиями будущего.

Всего же в рамках конкурса прошло 5 дефиле — от выступления в коротких коктейльных платьях до вечернего финального наряда и демонстрации народных костюмов под «Касіў Ясь канюшыну». Так что успеть разглядеть всех участниц времени было достаточно.













В жюри было несколько мужчин, представляющих творческие профессии, — художник Андрей Смоляк, певец Саша Немо, директор студии моды Сергей Нагорный. Оценить белорусских девушек приехала и победительница международного конкурса «Королева Весна» Гульнур Зиннатова из России.





Проявить свою индивидуальность девушки могли в творческом конкурсе и блиц-опросе на эрудицию.

В интеллектуальном конкурсе участницы рассказывали какой, по их мнению, будет жизнь в 3017 году. Рассуждали о вредных привычках будущего, образовании, человеческих качествах и есть ли «фитоняши» в 3017. Многие были уверены, что через 1000 лет продолжительность жизни увеличится, но увеличится и пенсионный возраст, БГЭУ также останется «нархозом», а дипломатия будет на таком высоком уровне, что конфликтам на Земле просто не найдется места.

«И в принципе все страны, все планеты в 3017 году будут жить под одним девизом Беларуси: «Сажать картошку и жить в добре», — завершила свое выступление участница под номером 10 Наталья Самуйлова из Академии управления при президенте.





После интеллектуального конкурса девушки раскрывали свой творческий потенциал — рисовали на мольберте дельфинов, танцевали тверк под Ники Минаж, демонстрировали мастерство в бально-спортивные танцах, пели или читали монологи.

Зрителям запомнились эффектные выступления Екатерины Пролиско под номером 6 — будущего медика из Гродно. В творческом номере девушка станцевала в команде черлидерш. В итоге Екатерину наградили титулом «Мисс индивидуальность».



Саттарова Диляра

Кристина Никифорова

Алена Енко

Екатерина Гашко

Екатерина Пролиско

Вердикт жюри был таков: титул вторая вице-весна Беларуси получила Кристина Никифорова под номером 15 из Полоцкого государственного университета, а участница с 12 номером Алена Енко из Гродненского университета им. Янки Купали стала первой вице-весной. Титул главной королевы получила студентка из Витебска Снежана Михейцева. На конкурсе девушка выступала под номером 8.





Снежане 21 год, она учится на товароведа в Витебском технологическом университете. В свободное время поет и активно занимается спортом — часто, как инструктор в тренажерном зале.





Жюри особо отметило патриотический номер победительницы в творческом конкурсе — Снежана спела «Мама Беларусь» с венком на голове и в майке с белорусским флагом в сердечке. Этот номер девушка планирует показать и в финале международного конкурса, который пройдет в Ставрополе в июне.