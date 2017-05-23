МИНСК, 24 мая — Sputnik. Российский "Первый канал" оштрафовали на 600 тысяч российских рублей за использование советской песни "Темная ночь" в новой аранжировке в проекте "Голос".

Исполнила новую версию легендарной песни финалистка "Голоса" Эра Канн в финале шоу еще в 2015 году, после чего правообладатели композиции несколько раз пытались подать в суд на "Первый канал".

Арбитражный суд Москвы отклонял иск правообладателей — "Национального музыкального издательства" — к телеканалу, однако накануне девятый арбитражный апелляционный суд иск удовлетворил. "Первый канал" должен будет выплатить компенсацию в размере 600 тысяч российских рублей — чуть менее 11 тысяч долларов США.

Ряд СМИ уже заявили о штрафе размером якобы в 600 тысяч рублей, однако на самом деле он присужден в российских рублях.

Песня "Темная ночь" впервые прозвучала в 1943 году, ее авторами стали Владимир Агатов и Никита Богословский. Самый известный исполнитель композиции — Марк Бернес в фильме "Два бойца".

Видео с исполнением песни "Темная ночь" в финале "Голоса" до сих пор доступно в интернете, однако не на официальных аккаунтах телеканала.