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Работники МТЗ сняли пародию на песню "Тает лед"
24.05.2017 13:36 — Новости Культуры | Tut.by
Работники Минского тракторного завода вслед за
Съемки проходили на территории самого МТЗ. Видео было
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Работники Минского тракторного завода вслед за стюардессами Belavia и студентами военного факультета БГУ снялись в пародии на хит "Тает лед" модной украинской группы...
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