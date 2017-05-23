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Работники МТЗ сняли пародию на песню "Тает лед"

24.05.2017 13:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Работники Минского тракторного завода вслед за стюардессами Belavia и студентами военного факультета БГУ снялись в пародии на хит «Тает лед» модной украинской группы «Грибы».

Съемки проходили на территории самого МТЗ. Видео было опубликовано на Youtube.

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Работники Минского тракторного завода вслед за стюардессами Belavia и студентами военного факультета БГУ снялись в пародии на хит "Тает лед" модной украинской группы...

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