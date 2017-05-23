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Юные, смелые, отважные: кохановские спасатели-пожарные представили район на зональном слете в Лепеле

24.05.2017 10:50 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Юные, смелые, отважные: кохановские спасатели-пожарные представили район на зональном слете в Лепеле
В Лепеле на базе пожарной аварийно-спасательной части состоялся зональный тур областного слета клубов юных спасателей-пожарных, в котором приняли участие представители 7 районов области. Наш район представляла команда Кохановской средней школы “Юность”, которая участвовала в подобном мероприятии впервые, но смогла показать высокий результат.

Программа слета включала в себя пять испытаний, к которым ребята готовились на протяжении трех недель. В соревновании по пожарно-спасательному спорту представители команды Влад Колосовский, Дима Романович, Саша Квяткевич и Кирилл Карпов демонстрировали свои умения в подъеме по штурмовой лестнице в окно первого этажа учебной башни. В этом конкурсе они заняли шестое место.

Вторым испытанием стал конкурс “Знатоки”. Ребятам предстояло в течение определенного времени ответить на 30 вопросов по основам безопасности жизнедеятельности и истории пожарного дела. В этом конкурсе не было равных нашей команде, в итоге — первое место.

Далее конкурсная программа продолжилась самым сложным, по мнению членов команды, испытанием — “Смотром строя”. Предстояло продемонстрировать свои умения в хождении строевым шагом, выполнении команд командира отряда, исполнении строевой песни и речевки. В итоге у “Юности” третье место, а лучшим строевиком среди всех команд была признана Виктория Пилипенок.

Дальнейшая конкурсная программа проходила на базе Лепельской районной гимназии. Юные спасатели представили на суд жюри свои социальные видеоролики и театрализованные представления по безопасности жизнедеятельности. Они пели и рассуждали на тему безопасности, доказывали, что ни в чем не уступают профессиональным спасателям — ни в знаниях, ни в строевой подготовке. В зале царила дружеская, доброжелательная атмосфера. Не было ощущения соперничества, конкуренции, все команды поддерживали друг друга, одаривали искренними аплодисментами, разделяли успехи и неудачи.

Программа конкурсного дня оказалась насыщенной и интересной, наполненной переживаниями, разочарованиями, восторгом и радостью за спортивные и творческие успехи. Но в каждых соревнованиях есть свои победители.

По результатам всех конкурсных испытаний лучшей была признана команда Лепельского района. Кохановская команда вместе с сенненской набрала одинаковое количество баллов. Но решающим моментом в определении призера стали итоги состязаний по пожарному спорту. Здесь сенненцы оказались сильнее, они и вышли в финал, наша команда на четвертом месте. Но это не огорчило ребят, а только прибавило желания работать над собой и стремиться к высоким результатам и победам.

Елизавета ЗАХАРОВА,
ученица Кохановской СШ,
Юлия КАПРАНОВА.

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В Лепеле на базе пожарной аварийно-спасательной части состоялся зональный тур областного слета клубов юных спасателей-пожарных, в котором приняли участие...

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