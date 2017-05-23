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Толочинские футболисты в первенстве области стартовали с поражения
24.05.2017 10:37 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
К сожалению, наши земляки не сумели записать себе в актив первые очки в турнирной таблице, уступив соперникам со счетом 2:4. Голами у толочинцев отметились Артем Сляцкий и Александр Корниюк.
Согласно регламенту соревнований на первом этапе игры проходят в двух группах, после чего по четыре лучшие команды из каждой из них продолжат борьбу за награды.
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В минувшие выходные состоялся первый тур первенства Витебской области по футболу. Свой стартовый поединок спортсмены толочинской «Нивы» провели 21 мая в Городке...
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