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Литературное наследие Купалы и Коласа представит выставка "Алмазы белорусской литературы"

24.05.2017 16:30 — Новости Культуры | БелТА  
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Литературное наследие Купалы и Коласа представит выставка "Алмазы белорусской литературы"
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные документы впервые представят на выставке "Алмазы белорусской литературы", приуроченной к 135-летию со дня рождения народных поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа, в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Экспозиция выставки, которая откроется 25 мая, познакомит посетителей с литературным наследием народных поэтов: прижизненными и современными изданиями произведений, материалами конференций, сборниками статей авторитетных литературоведов, изданиями по истории белорусской литературы, где с позиции современности оценивается наследие поэтов, раскрывается ее значение в дальнейшем становлении искусства слова.

Национальный архив Республики Беларусь впервые представит ряд уникальных документов - личные дела, рукописи с автографами писателей, свидетельства о присуждении наград и другие архивные документы.

К двойному юбилею классиков белорусской литературы Национальная библиотека Беларуси разработала тематические экскурсии из цикла "Прославленные имена Отечества".

Имена Купалы и Коласа в нашем представлении всегда рядом. И не только рядом друг с другом, но прежде всего - рядом с народом. Они, действительно, начало всех начал в белорусской культуре, литературе и искусстве. Наследие писателей поднимает и представляет культуру родной страны на международной арене: их произведения не только вошли в золотой фонд белорусской литературы, но известны и любимы далеко за рубежом. Благодаря своему таланту поэты сумели в полный голос, хотя и каждый по-своему, рассказать миру о Беларуси и ее праве занять "свой пачэсны пасад між народамі".

Юбилейная экспозиция "Алмазы белорусской литературы" будет работать до 30 декабря текущего года. Организаторами выставки являются Национальная библиотека Беларуси и Национальный архив Республики Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный архив Республики Беларусь впервые представит ряд уникальных документов - личные дела, рукописи с автографами писателей, свидетельства о присуждении...

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