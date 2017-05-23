Экстремальные путешествия и встречу с мифическими существами предложит туристам Березинский заповедник

Музей мифологических существ откроется в июле в Березинском заповеднике, сообщил на пресс-конференции директор ГПУ «Березинский биосферный заповедник» Андрей Прокошин.

«Первый этап этой работы выполнен. Осенью прошлого года была открыта экологическая тропа „В краю мифов“. Сейчас завершается реконструкция существующего здания под Музей мифологических существ и создание экспозиции под открытым небом „Мифологический хуторок“. Все это будет пущено в эксплуатацию в июле этого года», — рассказал Андрей Прокошин.

Центр мифологического туризма создается совместно с общественным объединением «Отдых в деревне» в рамках проекта ПРООН «Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике», который финансируется Евросоюзом. Инициатива создаст условия для развития экотуризма в Березинском биосферном заповеднике.

Также, по словам директора, с прошлого года в заповеднике начали организовывать конные маршруты. В перспективе туристам планируют предложить многодневные конные путешествия, которые открывают туристам уникальные возможности ближе узнать природу, увидеть лесных обитателей. В планах также и организация экстремальных путешествий по сложным маршрутам — ветровалам, буреломам, болотам — с обязательным ночным наблюдением за медведем в дикой природе.

Большие перспективы имеет и такое направление, как соревновательный туризм, включающий туристическое многоборье, различные конкурсы, водный и велосипедный слалом, фигурное вождение байдарки, веревочный парк, ориентирование и др. «В этом году было организовано первое такое мероприятие. Мы видим большую заинтересованность, и принято решение такие мероприятия проводить ежегодно», — отметил Андрей Прокошин.

«Надеемся, что реализация инновационных подходов привлечет в заповедник новых посетителей», — подчеркнул он.

По словам Андрея Прокошина, развитие экологического просвещения и туризма — одно из важнейших направлений устойчивого использования уникальной территории заповедника. Для успешного развития этого вида деятельности в заповеднике созданы все условия и необходимая инфраструктура. Для любителей активного познавательного отдыха разработаны пешеходные, лыжные, велосипедные, конные и водные экскурсии. Здесь функционируют комфортабельные гостиничные комплексы, эколого-туристический комплекс, музей природы, пешеходная экологическая тропа, вольеры с дикими животными, дом экологического просвещения, тропа открытий и многое другое.

Березинский биосферный заповедник в 2016 году посетили более 41,6 тыс. туристов и экскурсантов, в том числе почти 10 тыс. иностранцев. Туризм приносит более трети всех доходов заповедника.