ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Чайка" театра кукол Гродно признана лучшим спектаклем международного фестиваля в Оренбурге

24.05.2017 18:31 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Чайка" Гродненского областного театра кукол признана лучшим спектаклем IX Международного театрального фестиваля "Гостиный двор", который прошел в Оренбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном театре кукол.

Постановка главного режиссера театра - лауреата Национальной театральной премии Олега Жюгжды признана лучшей из конкурсных 11 спектаклей театров России, Беларуси, Армении и Израиля, представленных на фестивале. Также премию жюри за актерское мастерство получил за роль Сорина в этом спектакле Василий Прободяк.

На фестивале на суд профессионального жюри и зрителей были представлены постановки театров кукол именно для молодежи и взрослых. Показ спектаклей проходил на четырех сценических площадках города. Критики отмечали представительную программу и высокий уровень постановок участников этого года. В программе были инсценировки произведений русских классиков, выдающихся мастеров советской прозы, украинской и грузинской драматургии, визуально-поэтические спектакли.

Чеховская "Чайка" за свою историю претерпела множество постановок. В Гродно зрители увидели премьеру в кукольном театре в 2016 году. "Чайка" всегда актуальна. Это пьеса и спектакль на все времена. Она о смене эпох, формаций, мышления, а мы как раз живем на срезе времен. Лучше классика об этом никто не напишет", - сказал Олег Жюгжда, отмечая, что "Чайка" для режиссера, как роль Гамлета для актера - привлекательна и сложна одновременно.

По оценкам театральных критиков, Жюгжда поставил чеховскую "Чайку", изящно играя с подтекстами, открывая в пьесе новые содержательные пласты. В отзывах писали о смелой интерпретации классического текста и в то же время изменении привычного дискурса современного театрального контекста. "Несмотря на современный подход к режиссуре и сценографии, режиссер не ушел в формализм, в прием ради приема. Спектакль сохранил главное - интерес к человеку, к его внутренним переживаниям, надеждам, иллюзиям, бесконечному стремлению к любви и гармонии", - отмечают критики.

В сезоне этого года спектакль "Чайка" в театре кукол Гродно зрители смогут увидеть 15 июня.

Режиссерская и актерская работа труппы Гродненского областного театра кукол неоднократно отмечалась на международных и национальных театральных фестивалях, что подтверждают их главные награды. Прекрасный актерский ансамбль, изысканная сценография, современная концептуальная режиссура, глубоко гуманистические и философские спектакли делают этот театр одним из интереснейших театров Беларуси и близлежащего европейского региона.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановка главного режиссера театра - лауреата Национальной театральной премии Олега Жюгжды признана лучшей из конкурсных 11 спектаклей театров России, Беларуси,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Экстремальные путешествия и встречу с мифическими существами предложит туристам Березинский заповедник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика