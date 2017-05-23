24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Чайка" Гродненского областного театра кукол признана лучшим спектаклем IX Международного театрального фестиваля "Гостиный двор", который прошел в Оренбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном театре кукол.

Постановка главного режиссера театра - лауреата Национальной театральной премии Олега Жюгжды признана лучшей из конкурсных 11 спектаклей театров России, Беларуси, Армении и Израиля, представленных на фестивале. Также премию жюри за актерское мастерство получил за роль Сорина в этом спектакле Василий Прободяк.

На фестивале на суд профессионального жюри и зрителей были представлены постановки театров кукол именно для молодежи и взрослых. Показ спектаклей проходил на четырех сценических площадках города. Критики отмечали представительную программу и высокий уровень постановок участников этого года. В программе были инсценировки произведений русских классиков, выдающихся мастеров советской прозы, украинской и грузинской драматургии, визуально-поэтические спектакли.

Чеховская "Чайка" за свою историю претерпела множество постановок. В Гродно зрители увидели премьеру в кукольном театре в 2016 году. "Чайка" всегда актуальна. Это пьеса и спектакль на все времена. Она о смене эпох, формаций, мышления, а мы как раз живем на срезе времен. Лучше классика об этом никто не напишет", - сказал Олег Жюгжда, отмечая, что "Чайка" для режиссера, как роль Гамлета для актера - привлекательна и сложна одновременно.

По оценкам театральных критиков, Жюгжда поставил чеховскую "Чайку", изящно играя с подтекстами, открывая в пьесе новые содержательные пласты. В отзывах писали о смелой интерпретации классического текста и в то же время изменении привычного дискурса современного театрального контекста. "Несмотря на современный подход к режиссуре и сценографии, режиссер не ушел в формализм, в прием ради приема. Спектакль сохранил главное - интерес к человеку, к его внутренним переживаниям, надеждам, иллюзиям, бесконечному стремлению к любви и гармонии", - отмечают критики.

В сезоне этого года спектакль "Чайка" в театре кукол Гродно зрители смогут увидеть 15 июня.

Режиссерская и актерская работа труппы Гродненского областного театра кукол неоднократно отмечалась на международных и национальных театральных фестивалях, что подтверждают их главные награды. Прекрасный актерский ансамбль, изысканная сценография, современная концептуальная режиссура, глубоко гуманистические и философские спектакли делают этот театр одним из интереснейших театров Беларуси и близлежащего европейского региона.-0-