24 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Стихи на восьми языках звучали в Доме дружбы на Дне славянской письменности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие было организовано с участием представителей зарубежных дипломатических миссий, которые читали стихи на белорусском, русском, украинском, болгарском, сербском, словацком, польском и чешском языках. Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич исполнил на сербском языке национальную песню. Он отметил, что славянские народы смогли добиться многих успехов именно благодаря языку. "Сербия за многовековую историю накопила большой литературный багаж, созданные произведения вошли в мировую сокровищницу культуры", - сказал посол, подчеркнув, что хорошим примером дружбы славянских народов является белорусско-сербское сотрудничество.

Посол Болгарии в Беларуси Ангел Ганев заметил, что День славянской письменности является любимым для болгарских детей и молодежи. Он прочитал стихотворение на болгарском языке.

Советник посольства России в Беларуси Маргарита Новодворская убеждена, что этот день призван сохранить и приумножить культурное наследие, которое досталось нам от предков. По ее мнению, это один из самых светлых духовных праздников.

На мероприятии стихи на национальных языках читали также представители посольств Словакии, Украины, Польши и Чехии.

Вечер вел председатель общества "Беларусь-Сербия" профессор Иван Чарота. Он рассказал, что 24 мая все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности. В Беларуси он празднуется с 1986 года и называется День славянской письменности и культуры. Дата 24 мая выбрана не случайно - в этот день православная церковь чтит память равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, в том числе избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и Псалтырь, что способствовало введению и распространению славянского богослужения.

Братья Кирилл и Мефодий родились в Греции в семье высокопоставленного военного. Мефодий, старший из семи братьев, сначала, как и отец, состоял на военной службе, в течение десяти лет управлял одной из подвластных Византии славяно-болгарских областей, а затем постригся в монахи. Его брат Константин (в монашестве Кирилл) получил образование при дворе императора Михаила в Константинополе и стал блестящим философом. Он принял сан священника и стал библиотекарем патриарха Фотия. Не раз Кирилл был защитником православия в спорах с еретиками и неверными. Ему приписывают авторство второй славянской азбуки - глаголицы. Кирилл тяготился жизнью в столичном городе и вскоре перебрался в монастырь к старшему брату Мефодию. В монастыре было много иноков-славян, общаясь с ними, братья изучили славянский язык.

По приглашению князя Ростислава Кирилл и Мефодий в 863 году прибыли в Великую Моравию с религиозно-просветительской миссией - проповедовать христианство. Великая Моравия, включавшая в то время отдельные области современной Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Румынии и Польши, уже была христианской. Но просвещало ее немецкое духовенство, и все богослужение, священные книги и богословие были латинские, для славян непонятные. Братья прибыли в Моравию с созданной ими славянской азбукой и собственными переводами религиозных книг на славянский язык. В течение трех лет они проповедовали новую веру, обучали народ славянской грамоте, открывали храмы. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием проповеди и богослужения на родном славянском языке. Кирилл и Мефодий фактически стали создателями литературного языка, понятного тогда всем славянам.

На вечере в Доме дружбы подробно было рассказано также о появлении первых рукописных и печатных книг в Беларуси. На мероприятии выступил ансамбль древней музыки "Брэвіс", песни на белорусском и польском языках исполнял Александр Володченко.-0-