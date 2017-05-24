МИНСК, 24 мая — Sputnik. Первый полноценный трейлер седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" представили в компании HBO в среду.

"Игра престолов" — один из самых популярных и дорогих сериалов современности. Его бюджет оценивается в сумму порядка 100 миллионов долларов за сезон, а аудитория каждой новой серии достигает десятков миллионов человек.

Первый полноценный трейлер седьмого сезона "Игры престолов" был представлен лишь 24 мая. Напомним, дату выхода нового сезона создатели сериала перенесли на 16 июля — из-за сложных съемок и обилия отснятого материала.

Главной героиней в трейлере становится Серсея Ланнистер, королева Семи королевств — ей предстоит сразиться с конкурентами за железный трон. Среди соперников Серсеи — мать драконов Дейенерис Таргариен, бастард Джон Сноу, его сестра Арья Старк и другие персонажи.

Сюжет седьмого сезона "Игры престолов" пока остается в тайне: автор оригинальной книжной серии Джордж Мартин пока не выпустил новую книгу. Судьба персонажей и секреты фантастического мира строго охраняются в HBO. Даже после разбора трейлера "Игры престолов" фанаты не могут догадаться, кто же из любимых героев погибнет, а кто победит в новых сериях.

Седьмой сезон станет предпоследним для "Игры престолов". В отличие от предыдущих сезонов, в нем и последующем будет лишь по семь серий.