Народный артист России Александр Калягин отмечает 75-летие

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, известному актеру и режиссеру Александру Калягину сегодня исполняется 75 лет.

Александр Александрович Калягин родился в 1942 году в городке Малмыж Кировской области в семье декана исторического факультета Калягина и преподавателя французского языка Юлии Зайдеман. Александр был единственным и поздним ребенком. Отец умер вскоре после его рождения, и мать воспитывала сына одна. Детство будущего артиста прошло в Москве в окружении маминой родни. Многочисленные тетушки любили и баловали мальчика, который рано начал проявлять характер. С раннего возраста он не терпел никакого давления и не позволял другим навязывать решения, которые ему не по душе.

Актерский талант у Александра Калягина, обладавшего к тому же абсолютным слухом, проявился рано: домашние приходили в восторг от его выступлений. В школьные годы он читал со сцены стихи, а с возрастом перешел и на более сложные произведения. Кумирами Александра были легендарные комики - Чарли Чаплин и Аркадий Райкин. В детстве он даже написал письмо Аркадию Исааковичу и получил ответное, которое хранил долгие годы. Несмотря на желание Александра стать актером, практичные родственники постановили: нужно освоить более приземленную профессию. Александр согласился с решением семейного совета и поступил в одно из московских медучилищ, после которого стал фельдшером скорой помощи. За два года работы молодой специалист накопил колоссальный жизненный опыт и материал для своих будущих ролей.

По-прежнему мечтая об актерской карьере, Александр Калягин отправился на вступительные экзамены в Щукинское училище. Его приняли с первого раза, но вскоре преподаватели зашли в тупик: какое амплуа будет у молодого актера? Старичков и так было достаточно, а на роль героя Александр Калягин не подходил: он никогда не был худеньким и к тому же начинал понемногу лысеть. Тогда обнаружилось, что у артиста - "чеховский" типаж: он как никто другой умеет воплотить на сцене образы, созданные великим драматургом.

В 1965 году Александр Калягин окончил училище и был приглашен в театр на Таганке. Однако актер не нашел общего языка с режиссером Юрием Любимовым и спустя два года перешел в драматический театр имени М.Ермоловой. В 1970 году он выступал на сцене "Современника", а с 1971 года служил во МХАТе. Там он проработал больше четверти века и сыграл лучшие свои роли: Петр Полуорлов в "Старом Новом годе" М.Рощина, Леня Шиндин в "Мы, нижеподписавшиеся" А.Гельмана, Тригорин в "Чайке" А.Чехова, Ленин в "Так победим!" М.Шатрова, Федя Протасов в "Живом трупе" Л.Толстого, Оргон в "Тартюфе" Мольера.

В кино Александр Калягин дебютировал в 1967 году в фильме "Николай Бауман". Он прославился благодаря блестящим ролям в картинах режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви" и "Неоконченная пьеса для механического пианино". Последняя лента принесла Александру Калягину звание лучшего актера года по версии журнала "Советский экран". Безумно популярной стала и комедия "Здравствуйте, я ваша тетя!", в которой артист сыграл безработного Бабса Беверлея. Этот герой завоевал сердца публики, а многие его фразы стали крылатыми. "Здравствуйте, я ваша тетя!" - фраза, которая прославила Александра Калягина.

Александра Калягина не раз приглашали озвучивать детские мультфильмы. Его голосом разговаривает и поет знаменитый кот Леопольд, полюбившийся не одному поколению маленьких зрителей.

Впервые Калягин выступил в качестве кинорежиссера, сняв в 1985 году мелодраму "Подружка моя" - картину, открывшую зрителю актрису Ирину Розанову. Следующую работу пришлось ждать почти десять лет. В 1994 году вышла его "Прохиндиада-2", сатирическая комедия, являвшаяся продолжением похождений Сан Саныча Любомудрова, начавшихся в картине Виктора Трегубовича "Прохиндиада, или Бег на месте".

В 80-е годы Калягин стал пробовать свои силы и в качестве театрального режиссера. Первые его работы были за рубежом. В США он поставил "Ревизора", а во Франции - постановку "Чехов. Акт III".

В 1993 году Александр Калягин организовал собственный театр Et Cetera. "Меня журналисты часто спрашивают, что означает название театра Et Cetera. Я им неизменно отвечаю: "В переводе с латыни - и так далее, и тому подобное, и прочее..." Они морщат свои умные лобики, мол, это и так понятно, и требуют от меня театральный манифест, или развернутую программу, или, на худой конец, в двух-трех фразах развернутую идею театра. А у меня ее нет. Наш театр начался не с идеи, а с шумного курса, который я выпустил в 90-м году. Это был один из лучших курсов школы-студии МХАТ. Ребята не разбежались, а стали вместе работать. Сначала без меня. Тогда я еще не помышлял о создании театра. ...Я им помогал решать организационные проблемы, не вникая в творческий процесс. А тут для афиши им понадобилось мое имя. Пришлось посмотреть, что они там натворили. Я провел одну репетицию, потом вторую и так далее..., et cetera..., et cetera...", - рассказывал в одном из интервью Александр Калягин.

В настоящее время Александр Калягин является председателем Союза театральных деятелей России.-0-