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Фестиваль корейского кино пройдет в Минске 26-28 мая

25.05.2017 07:45 — Новости Культуры | БелТА  
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Фестиваль корейского кино пройдет в Минске 26-28 мая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль корейского кино пройдет в минском кинотеатре "Пионер" 26-28 мая, сообщили БЕЛТА в УП "Киноводеопрокат" Мингорисполкома.

Минчане увидят 5 картин. Откроет кинофестиваль семейная мелодрама "Магазинчик Чан-су" о первой любви, которая может случиться в любом возрасте. Затем зрителям впервые будет представлен фильм ужасов под названием "Монстр", который расскажет о том, что скрывают в себе воды реки Ханган. Криминальная комедия "Воры" представит историю об ограблении века группой воров-профессионалов. Фильм "Удар" повествует о жизни старшеклассника До Ван Дык и затрагивает извечную тему отцов и детей. Завершит серию драма "Продавец лекарств" о том, на что готов отец ради выздоровления родной дочери.

Мероприятие организовано посольством Республики Корея в Беларуси и приурочено 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Представленные киноленты будут сопровождаться русскими субтитрами за исключением фильма "Магазинчик Чан-су", который специально к показу переведен на белорусский язык.

Время начала сеансов - 18.30 (26 мая), 16.30 и 19.00 (27 и 28 мая). Вход свободный. Билеты можно получить в фойе кинотеатра c 15.00 ежедневно.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане увидят 5 картин. Откроет кинофестиваль семейная мелодрама "Магазинчик Чан-су" о первой любви, которая может случиться в любом возрасте.

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