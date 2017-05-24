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Витебская филармония завершит сезон концертом из классики и хитов XX века

25.05.2017 08:58 — Новости Культуры | БелТА  
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25 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Витебская областная филармония завершит XXVIII концертный сезон большим опен-эйром симфонического оркестра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Концерт "Летняя рапсодия" состоится вечером 7 июня в формате опен- эйра, что уже становится традицией, и в то же время снова удивит поклонников творчества коллектива филармонии. В прошлом году особенностью программы закрытия стало совместное выступление оркестра с вокалистами. А в этот раз опен-эйр станет моментом встречи популярной эстрадной и джазовой музыки с классикой. Оркестр обещает своему слушателю прекрасный летний вечер, наполненный лучшими образцами cinema music: прозвучат популярные и уже вечные темы из кинофильмов "Профессионал", "Мужчина и женщина" и других. В программе - легкий летний вальс и в то же время настоящие хиты ХХ века: Дж. Браун "I feel good", Ф. Меркьюри "We Are the Champions", The Beatles "Obladi oblada", Э. Морриконе "Chi Mai". Концерт закрытия сезона всегда собирает большую аудиторию, поэтому билеты раскупаются в первые дни поступления в продажу.

Однако на этом филармония не прощается со своими слушателями на все лето: афиша июня включает еще несколько событий. Среди них программы для детей: музыкально-игровые программы для малышей "Карамелька и Горошинка на Карибских островах" (4 июня) и "Давайте поиграем в цирк" (17 июня), сказка первая из цикла концертов классической музыки для малышей "Как кукла Ляля в колокольчик звонила" (10 июня). А также эстрадный концерт с романтичным наполнениием "Любовь тебя найдет" (14 июня).-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Концерт "Летняя рапсодия" состоится вечером 7 июня в формате опен- эйра, что уже становится традицией, и в то же время снова удивит поклонников творчества коллектива...

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