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Создателя нью-йоркской надувной балерины обвинили в плагиате работы украинской мастерицы
25.05.2017 10:53 — Новости Культуры | Tut.by
Живущий в Нью-Йорке художник из Грузии Ладо Почхуа обвинил в плагиате американского коллегу Джеффа Кунса, одного из самых «дорогих» современных деятелей искусства. Соответствующий пост он опубликовал в
«Увеличил (с помощью ассистентов, сам он никогда ни пластилин, ни карандаш в руки не брал) фарфоровую статуэтку украинской мастерицы Оксаны Леонтьевны Жникруп и выставил у Рокфеллер-центра», — отметил Почхуа. По информации ЛІГА.net, речь идет о работе Жникруп 1974 года «Балерина Леночка на пуфике».
Надувная фигура балерины появилась у крупного нью-йоркского офисного центра 12 мая. Здесь она должна остаться до 2 июня. Высота нейлоновой скульптуры — 14 метров. Работа называется «
Как сообщает
По словам художника, «Сидящая балерина» вселяет оптимизм и чувство, что будущее полно различных возможностей.
Надувная танцовщица, по данным AP, это третья работа Кунса, которая размещена на территории Рокфеллер-центра. Фигура «Щенок» стояла здесь в 1992 году, а «Разрезанная лошадка-качалка» — в 2000-м.
Кунса и раньше обвиняли в плагиате. Так, в марте 2017 года суд во Франции признал, что его фарфоровая скульптура «Обнаженные», изображающая двух голых детей, является копией снимка «Дети» фотографа Жана-Франсуа Боре. В 2013-м работу американца «Собака из воздушных шариков» (оранжевая) купили за 58 миллионов долларов, она стала самым дорогим произведением ныне живущего художника, проданным на аукционе.
Оксана Жникруп (1931, Чита — 1993, Киев) окончила Одесское худучилище имени Грекова, долгое время работала скульптором на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе. Принимала участие в международных ярмарках в США, Канаде, Турции и Германии, пишет «Укринформ».
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Живущий в Нью-Йорке художник из Грузии Ладо Почхуа обвинил в плагиате американского коллегу Джеффа Кунса, одного из самых "дорогих" современных деятелей искусства....
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