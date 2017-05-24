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Создателя нью-йоркской надувной балерины обвинили в плагиате работы украинской мастерицы

25.05.2017 10:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Живущий в Нью-Йорке художник из Грузии Ладо Почхуа обвинил в плагиате американского коллегу Джеффа Кунса, одного из самых «дорогих» современных деятелей искусства. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Фото: страница Ладо Почхуа в Facebook

«Увеличил (с помощью ассистентов, сам он никогда ни пластилин, ни карандаш в руки не брал) фарфоровую статуэтку украинской мастерицы Оксаны Леонтьевны Жникруп и выставил у Рокфеллер-центра», — отметил Почхуа. По информации ЛІГА.net, речь идет о работе Жникруп 1974 года «Балерина Леночка на пуфике».

Надувная фигура балерины появилась у крупного нью-йоркского офисного центра 12 мая. Здесь она должна остаться до 2 июня. Высота нейлоновой скульптуры — 14 метров. Работа называется «Сидящая балерина».

Как сообщает Associated Press, скульптура «основана» на фарфоровой статуэтке балерины в голубой пачке. В свою очередь Artnet News уточняет, что эта фигурка, созданная на стыке XX и XXI веков, найдена на российской фабрике. Кунс уже сделал две версии этой танцовщицы: одна высотой 45 сантиметров — из древесины, расписана вручную (всего 50 экземпляров), вторая — высотой в два метра из нержавеющей стали. В 2015 году деревянная ушла с молотка за 115 тысяч долларов.

По словам художника, «Сидящая балерина» вселяет оптимизм и чувство, что будущее полно различных возможностей.

Надувная танцовщица, по данным AP, это третья работа Кунса, которая размещена на территории Рокфеллер-центра. Фигура «Щенок» стояла здесь в 1992 году, а «Разрезанная лошадка-качалка» — в 2000-м.

Кунса и раньше обвиняли в плагиате. Так, в марте 2017 года суд во Франции признал, что его фарфоровая скульптура «Обнаженные», изображающая двух голых детей, является копией снимка «Дети» фотографа Жана-Франсуа Боре. В 2013-м работу американца «Собака из воздушных шариков» (оранжевая) купили за 58 миллионов долларов, она стала самым дорогим произведением ныне живущего художника, проданным на аукционе.

Оксана Жникруп (1931, Чита — 1993, Киев) окончила Одесское худучилище имени Грекова, долгое время работала скульптором на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе. Принимала участие в международных ярмарках в США, Канаде, Турции и Германии, пишет «Укринформ».

 
 
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Живущий в Нью-Йорке художник из Грузии Ладо Почхуа обвинил в плагиате американского коллегу Джеффа Кунса, одного из самых "дорогих" современных деятелей искусства....

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