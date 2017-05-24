С 4 по 30 июня в Вилейке проводятся Дни устойчивой энергии. Покажут ветрогенератор, проведут мастер-классы, концерт и фаер-шоу

С 4 по 30 июня в Вилейке проводятся Дни устойчивой энергии. Это мероприятия по привлечению жителей к инициативе Соглашение мэров. Вилейка подписала Соглашение мэров в ноябре 2016 года. Это значит, что город берет на себя обязательства к 2030 году уменьшить на 30% выбросы СО₂, на 20% потребление энергии, увеличить долю энергии, получаемой из возобновляемых источников

Дни энергии в рамках Европейской недели устойчивой энергии проводятся ежегодно по всей Европе. В Беларуси к этой инициативе присоединяются все города — подписанты Соглашения мэров. Организовываются различные мероприятия, которые рассказывают жителям об энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии, показывают, почему важно устойчивое энергетическое развитие и экономия энергии в быту.

В рамках Дней устойчивой энергии в Вилейке запланировано совместно с районной газетой «Шлях перамогi» и Инфоцентром о работе коммунальных служб с 4 по 30 июня провести акцию «Энергосбережение и я», в которой жителям города предложат активно поучаствовать и поделиться своими секретами и советами по экономии электроэнергии в быту, также анкетирование по осведомленности жителей об энергосбережении в быту.

Торжественное открытие Дней энергии состоится 4 июня в 12.00 в городском парке. Оно пройдет в рамках юбилейной 10-й экспедиции «Шляхамi графа Тышкевіча». В парке будут организованы выставки поделок из вторсырья. Также будет продемонстрирована работа энергосберегающих установок: ветрогенератора и гидроаккумулятора. Необходимо отметить, что ветрогенератор сделали ученик 9-го класса Антон Ципенков и учитель физики Валерий Сафонцев Залесской средней школы, агидроаккумулятор — ученик 10-го класса Шиленко Юрий и учитель физики Шапель Владимир Нарочанской средней школы. В городском парке будут организованы мастер-классы по экологически дружественному образу жизни от специалистов Центра экологических решений (г.Минск), концертная программа с участием детских коллективов учреждений культуры, образования, агитбригада «Будь экономным» от команды «Энерготим» Вилейской средней школы №3 и энергоквест для жителей города.

30 июня в рамках фестиваля молодежных субкультур «Энергия молодости» в городском парке в 20.00 состоится торжественное закрытие Дней энергии, концертная программа и награждение участников акции «Энергосбережение и я». Во время праздничных мероприятий в парке будет организована световая инсталляция из светодиодных шаров и фаер-шоу. Также жители смогут зажечь светодиодный шар, крутя педали электробайка.

Ольга ШЛЯПО