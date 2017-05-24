ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 4 по 30 июня в Вилейке проводятся Дни устойчивой энергии. Покажут ветрогенератор, проведут мастер-классы, концерт и фаер-шоу

25.05.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

post thumbnail

С 4 по 30 июня в Вилейке проводятся Дни устойчивой энергии. Это мероприятия по привлечению жителей к инициативе Соглашение мэров. Вилейка подписала Соглашение мэров в ноябре 2016 года. Это значит, что город берет на себя обязательства к 2030 году уменьшить на 30% выбросы СО₂, на 20% потребление энергии, увеличить долю энергии, получаемой из возобновляемых источников

Дни энергии в рамках Европейской недели устойчивой энергии проводятся ежегодно по всей Европе. В Беларуси к этой инициативе присоединяются все города — подписанты Соглашения мэров. Организовываются различные мероприятия, которые рассказывают жителям об энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии, показывают, почему важно устойчивое энергетическое развитие и экономия энергии в быту.

В рамках Дней устойчивой энергии в Вилейке запланировано совместно с районной газетой «Шлях перамогi» и Инфоцентром о работе коммунальных служб с 4 по 30 июня провести акцию «Энергосбережение и я», в которой жителям города предложат активно поучаствовать и поделиться своими секретами и советами по экономии электроэнергии в быту, также анкетирование по осведомленности жителей об энергосбережении в быту.

Торжественное открытие Дней энергии состоится 4 июня в 12.00 в городском парке. Оно пройдет в рамках юбилейной 10-й экспедиции «Шляхамi графа Тышкевіча». В парке будут организованы выставки поделок из вторсырья. Также будет продемонстрирована работа энергосберегающих установок: ветрогенератора и гидроаккумулятора. Необходимо отметить, что ветрогенератор сделали ученик 9-го класса Антон Ципенков и учитель физики Валерий Сафонцев Залесской средней школы, агидроаккумулятор — ученик 10-го класса Шиленко Юрий и учитель физики Шапель Владимир Нарочанской средней школы. В городском парке будут организованы мастер-классы по экологически дружественному образу жизни от специалистов Центра экологических решений (г.Минск), концертная программа с участием детских коллективов учреждений культуры, образования, агитбригада «Будь экономным» от команды «Энерготим» Вилейской средней школы №3 и энергоквест для жителей города.

30 июня в рамках фестиваля молодежных субкультур «Энергия молодости» в городском парке в 20.00 состоится торжественное закрытие Дней энергии, концертная программа и награждение участников акции «Энергосбережение и я». Во время праздничных мероприятий в парке будет организована световая инсталляция из светодиодных шаров и фаер-шоу. Также жители смогут зажечь светодиодный шар, крутя педали электробайка.

Ольга ШЛЯПО

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 4 по 30 июня в Вилейке проводятся Дни устойчивой энергии. Это мероприятия по привлечению жителей к инициативе Соглашение мэров. Вилейка подписала Соглашение мэров...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Фестиваль корейского кино пройдет в Минске 26-28 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика