Со времени распада Советского Союза прошло более четверти века. Казалось бы, мы давно знаем биографии людей, которые нами руководили. Но в их жизнеописаниях по-прежнему хватает «белых пятен» и малоизвестных фактов. TUT.BY решил проверить вашу эрудицию и выяснить, знаете ли вы биографии советских лидеров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жена, исключенная из партии, поэт и лидер по кличке "гуталин". Тест по биографиям лидеров СССР Со времени распада Советского Союза прошло более четверти века. Казалось бы, мы давно знаем биографии людей, которые нами руководили. Но в их жизнеописаниях...