ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жена, исключенная из партии, поэт и лидер по кличке "гуталин". Тест по биографиям лидеров СССР

25.05.2017 11:28 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Со времени распада Советского Союза прошло более четверти века. Казалось бы, мы давно знаем биографии людей, которые нами руководили. Но в их жизнеописаниях по-прежнему хватает «белых пятен» и малоизвестных фактов. TUT.BY решил проверить вашу эрудицию и выяснить, знаете ли вы биографии советских лидеров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со времени распада Советского Союза прошло более четверти века. Казалось бы, мы давно знаем биографии людей, которые нами руководили. Но в их жизнеописаниях...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Создателя нью-йоркской надувной балерины обвинили в плагиате работы украинской мастерицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика