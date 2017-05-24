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Детский музыкальный спектакль "Чыгунка" покажут в Минске под открытым небом

25.05.2017 12:22 — Новости Культуры | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский музыкальный спектакль "Чыгунка" покажут в Минске под открытым небом - на Детской железной дороге им. К.С.Заслонова 3 июня, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

Постановка приурочена к Международному дню защиты детей. Музыкальная пьеса написана по сказке девятилетнего ребенка с аутизмом Кастуся Жибуля. В ней принимают участие как обычные, так и особенные дети. Впервые они будут играть в открытом пространстве. Вход на спектакль свободный.

"Специальный показ станет настоящим действом под открытым небом. В постановке будет задействован реальный железнодорожный состав, а также примут участие воспитанники учебного центра Детской железной дороги, - рассказала художественный руководитель Семейного инклюзив-театра "i" Ирина Пушкарева. - Это большое событие для особенных детей. Мы постарались, чтобы сама атмосфера до, во время и после спектакля была максимально инклюзивной".

Постановка будет интересна как детям, так и их родителям. Спектакль рассказывает о дружбе, семье, добре и праве на ошибку. В "Чыгунке" много иносказаний, отсылок к известным произведениям, в том числе Янки Мавра, Корнея Чуковского, Льюиса Кэрролла и Уильяма Шекспира. В пьесе подчеркивается уникальность каждого человека, умение уважать и принимать особенности других людей.

"У каждого особенного ребенка есть свои таланты. Кто-то с трех лет пишет музыку, кто-то рисует впечатляющие картины, кто-то наделен литературным даром. Семейный инклюзив-театр "i" - это уникальная площадка, которая позволяет создать особый инклюзивный климат для обычных и особенных детей. Чуть больше, чем за год они добились значительных успехов. Театр стал для ребят дружелюбной средой, которая помогла им раскрыться", - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов.

Спектакль "Чыгунка" - результат работы благотворительного фонда "Cемейный инклюзив-театр" и компании velcom, а подготовкой юных актеров безвозмездно занялась творческая студия Ирины Пушкаревой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Постановка приурочена к Международному дню защиты детей. Музыкальная пьеса написана по сказке девятилетнего ребенка с аутизмом Кастуся Жибуля.

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