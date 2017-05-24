25 мая, Шклов /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Кульминацией праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 8-9 июля, станет эстрадно-цирковое представление "Купальский сон". Об этом сегодня сообщила на выездном совещании по организации и проведению мероприятия первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома Елена Боброва.

Эстрадно-цирковое шоу развернется 8 июля на главной сцене праздника с участием артистов и цирковых коллективов из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Творческие блоки циркового представления будут связаны между собой сюжетной линией, зрелищными интермедиями в исполнении цирковых и популярных эстрадных исполнителей. Интермедии будут иллюстрировать купальские традиции разных стран при помощи образных выразительных средств циркового искусства, хореографии и актерского мастерства. Свое участие в программе подтвердили Стас Пьеха и народная артистка Украины Ирина Билык.

Финалом грандиозного шоу станет фестиваль фейерверков с участием представителей зарубежных стран и в сопровождении лазерного шоу. На берегах Днепра будут гореть купальские костры и проходить праздничные хороводы. "Подготовка к уже ставшему знаковому для Беларуси празднику идет полным ходом, проведены переговоры об участии в мероприятиях артистов, музыкантов, творческих коллективов и народных мастеров из 8 стран, ведется реализация билетов, в том числе в интернете, - сказал заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич. - В этом году праздник будет еще креативней и масштабней, и мы надеемся, что он запомнится надолго. Рассчитываем, что его посетят более 100 тыс. человек".

В этом году в Александрии гостям будет предоставлена также возможность принять участие в познавательной квест-игре "В поисках цветка папоротника" с посещением тематических площадок и выполнением специальных заданий по купальской тематике. Специальный конкурс определит победителя в изготовлении купальских венков. Масштабней будет представлена праздничная площадка "Город дружбы". Она будет разбита на четыре главные улицы: Международная - представлена мастерами стран - участниц праздника, Республиканская - задействованы мастера и подворья регионов Беларуси, "Скарбніца Падняпроўя" - с реализацией изделий мастеров Могилевщины и Торговая - с павильонами республиканских и областных организаций и предприятий.

В программе праздника много зрелищных конкурсов и презентаций, выставок и мастер-классов. Будет много вкусной еды и напитков, для детей - игр и развлечений, для взрослых - захватывающих шоу, в том числе воздушное.

Гуляния традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.-0-