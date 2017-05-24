Определены 7 номинантов на премию Союзного государства в области литературы и искусства

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены 7 номинантов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы на заседании экспертного совета в Минске, сообщила журналистам сопредседатель совета, первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига по итогам заседания, передает корреспондент БЕЛТА.

Задача перед экспертным советом стояла сложная, были представлены очень достойные произведения, отметила Ирина Дрига. По итогам заседания экспертного совета принято решение о выдвижении 7 кандидатур.

В числе номинантов председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Беларуси Александр Анисимов, авторский коллектив за цикл мультфильмов "Сказки старого пианино", композитор, народный артист России Олег Иванов, дирижер, народный артист России Валерий Полянский, музыкант Александр Шалин.

Впереди общественное обсуждение номинантов, а в сентябре будет принято решение Высшим госсоветом Союзного государства.

Всего будет вручаться три премии. Решением Высшего cовета Союза Беларуси и России №6 от 28 апреля 1999 года учреждены три премии Союзного государства в области литературы и искусства. Они присуждаются за произведения, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией. Решение о присуждении премий принимается раз в два года. Размер одной премии составляет 5 млн российских рублей.

Произведения на соискание премий выдвигаются творческими союзами, государственными организациями и общественными объединениями сферы культуры и искусства. В соответствии с утвержденным Советом Министров Союзного государства положением о премиях, произведения, выдвинутые на соискание премий, рассматриваются коллегиями министерств культуры России и Беларуси и представляются в Постоянный комитет Союзного государства.

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