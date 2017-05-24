Большой театр будет работать еще месяц. Зрителю предлагают два крупных проекта:«Балетное лето в Большом»(11-18 июня) и«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» в Несвиже(23-25 июня). Надо посмотреть спектакли театра«Астана-балет»(13-15 июня) , который приедет к нам впервые. Еще одна изюмина: 28 и 29 июня Большой покажет премьеру балета Михаила Крылова«Орр и Ора». Это белорусско-российский проект.

Музыкальный театр самый работящий: он завершит работу только 28 июля. Есть время посмот­реть премьерные постановки: мюзикл Кима Брейт­бурга«Джейн Эйр», оперетту Исаака Дунаевского«Женихи», балет Петра Чайковского«Спящая красавица» и балет«Вишневый сад» с музыкой Георгия Свиридова, Петра Чайковского и Олега Ходоско.

Купаловский смягчил свою репутацию элитарного театра ироничной комедией«Школа падаткаплацельшчыкаў», которую поставил сам Николай Пинигин. Если для вас актуален вопрос, как разбогатеть, для начала заплатите театру — за билет. Между прочим, у этой французской пьесы есть подзаголовок«Как обмануть государство». Спектакль покажут до конца сезона еще четыре раза. Им же 30 июня и закроется.

Горьковский также уйдет на каникулы 30 июня премьерой — хроникой несостоявшейся катастрофы Андрея Курейчика«Подводники».

РТБД финиширует 6 июля драмой«Кругі раю» о жизни и смерти Янки Купалы. На сцене — и реальные люди, и персонажи из произведений Купалы, зачитываются протоколы допросов народного поэта… Исполнитель главной роли актер Денис Паршин — реинкарнация поэта, считают многие зрители.

В Молодежном продолжается парад премьер. 27 и 28 июня нам покажут комедию Лопе-де Вега«Дурочка“, после чего занавес будет опущен до осени.

ТЮЗ весь июнь и первую неделю июля будет показывать только утренние детские спектакли.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фишки афишки До конца театрального сезона осталось…

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