Определены 7 номинантов на премию Союзного государства в области литературы и искусства

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены семь номинантов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы на заседании экспертного совета в Минске, сообщила журналистам сопредседатель совета первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига по итогам заседания, передает корреспондент БЕЛТА.

Задача перед экспертным советом стояла сложная, были представлены очень достойные произведения, отметила Ирина Дрига. По итогам заседания экспертного совета принято решение о выдвижении семи кандидатур.

В числе номинантов: писатель, председатель правления Союза писателей Беларуси Николай Чергинец за романы "Операция "Кровь", "Сыновья", роман-дилогию "Вам - задание", "За секунду до выстрела"; журналист, главный редактор газеты "Советская Белоруссия" заслуженный деятель культуры Беларуси за публицистические произведения, внесшие вклад в укрепление отношений дружбы, братства и культурного сотрудничества между Беларусью и Россией Павел Якубович; главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Беларуси народный артист Беларуси Александр Анисимов; авторский коллектив в составе сценариста, режиссера Ирины Марголиной, соавтора сценариев Елены Долинской, ассистента режиссера Ольги Оноприенко, режиссеров Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич, Ирины Кодюковой за цикл мультфильмов "Сказки старого пианино"; композитор народный артист России Олег Иванов за песни "Олеся"¸"Завалинка", "Глухариная заря" "Печки-лавочки", "У Криницы", "Москва за нами", "Родная деревня", "Город-городок"; главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России народный артист России Валерий Полянский и музыкант, генеральный директор Государственной академической симфонической капеллы России заслуженный работник культуры России Александр Шалин за концертные программы Государственной академической симфонической капеллы России на фестивале духовной музыки "Магутны Божа"; автор и исполнитель народная артистка России Лариса Трухина за музыкальные проекты "Над землей Беларуси", "Россия - песня моя", "Люблю тебя, Белая Русь".

Как отметил заместитель Государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Иван Бамбиза, экспертный совет подошел к обсуждению кандидатур очень строго. Впереди общественное обсуждение номинантов, а в сентябре будет принято решение Высшим госсоветом Союзного государства.

Решением Высшего совета Союза Беларуси и России №6 от 28 апреля 1999 года учреждены три премии Союзного государства в области литературы и искусства. Они присуждаются за произведения, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Решение о присуждении премий принимается раз в два года. Размер одной премии составляет 5 млн российских рублей.

Произведения на соискание премий выдвигаются творческими союзами, государственными организациями и общественными объединениями сферы культуры и искусства. В соответствии с утвержденным Советом Министров Союзного государства положением о премиях, произведения, выдвинутые на соискание премий, рассматриваются коллегиями министерств культуры России и Беларуси и представляются в Постоянный комитет Союзного государства.

Впервые премии Союзного государства были вручены в 2002 году. Первыми лауреатами стали актер народный артист России Алексей Петренко, белорусский драматург заслуженный деятель искусств Беларуси Алексей Дударев и народный писатель Беларуси Иван Шамякин.-0-