Круглый стол в честь 500-летия белорусского книгопечатания пройдет 5 июня в Москве

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол в честь 500-летия белорусского книгопечатания пройдет в Москве 5 июня, сообщил заместитель министра информации Александр Карлюкевич во время видеомоста, приуроченного к Международному дню славянской культуры и письменности, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Москве 5 июня пройдет большой круглый стол, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания. Он будет проходить во время выставки "Книги России". В этот день в белорусское посольство в Москве придут литераторы, в первую очередь писатели России, и мы будем продолжать разговор о гуманитарном партнерстве", - рассказал Александр Карлюкевич.

Замминистра рад возможности поговорить о гуманитарном, культурном, литературно-художественном сотрудничестве Беларуси с другими странами. "Министерство информации и Союз писателей Беларуси ежегодно проводят круглый стол зарубежных и белорусских писателей. С 2007 года его идея - художественная литература как путь друг к другу, - отметил он. - Мы рады, что к нам в Беларусь приезжают писатели не только на этот круглый стол, но и на Международный симпозиум литераторов "Писатель и время". Мы организовываем такие площадки, потому что нам хочется поговорить, что происходит в каждой из стран, рассказать о сегодняшней белорусской литературе, дать советы по переводу произведений наших современных писателей на языки стран СНГ".

Александр Карлюкевич привел примеры гуманитарного и культурного партнерства Беларуси с другими странами СНГ. "Мы очень признательны Чингизу Али-оглы за то, что он проделал большую работу по представлению белорусской литературы в Азербайджане, по организации белорусско-азербайджанских литературных связей. А мы недавно выпустили его поэтический сборник на белорусском языке. Не могу не вспомнить о журнале "Наш современник", который каждый год выпускает белорусский номер, где представляет новые переводы современной белорусской прозы и поэзии. Для многих писателей Беларуси стало престижно быть опубликованным на страницах этого журнала и других изданий в разных странах СНГ. За это я очень признателен нашим коллегам из других стран СНГ", - подчеркнул замминистра.

Писатели, издатели, ученые и общественные деятели из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России сегодня во время видеомоста, приуроченного к Международному дню славянской культуры и письменности, обсудили вопросы укрепления гуманитарного сотрудничества в СНГ, культурное наследие и рассказали о литературных событиях в странах Сордружества.-0-