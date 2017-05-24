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Ровно 40 лет назад появились "Звездные войны"

25.05.2017 15:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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40 лет назад в нескольких кинотеатрах впервые показали «Звездные войны». Никто из создателей не ожидал, что лента даст начало целой вселенной с множеством произведений разных форматов.

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25 мая 1977 года в 30 кинотеатрах впервые показали «Звездные войны». На проект с впечатляющими для своего времени спецэффектами студия «20 век Fox» потратила всего 11 миллионов долларов. Фильм заработал больше 500 миллионов долларов, получил шесть «Оскаров» и находился в мировом прокате целый год, а малоизвестные исполнители главных ролей — Марк Хэмилл, Харрисон Форд и Кэрри Фишер — стали звездами. Никто из создателей ленты не ожидал такого успеха. Вскоре первая часть превратились в IV эпизод, получила название «Новая надежда» и стала началом киноэпопеи о далекой галактике и семье Скайуокеров.

Джедаи, дроиды, световые мечи, бластеры и Дарт Вейдер — «Звездные войны» стали мировым культурным феноменом и дали начало целой фантастической вселенной, которой были посвящены фильмы, сериалы, комиксы, видеоигры, одежда с символикой, игрушки и другие произведения.

На сегодняшний день вышли семь эпизодов киносаги, два спин-оффа и полнометражный мультфильм, а в ближайшее время готовятся к выпуску еще четыре картины. За все время существования «Звездные войны» собрали десять «Оскаров».

Никаких официальных событий к сорокалетию франшизы не организовали. Студия Disney выпустила несколько новых игрушек, а журнал Vanity Fair поместил на свою обложку афишу восьмой серии саги «Звездные войны: последние джедаи». Мировая премьера ленты состоится 13 декабря этого года, в России ее покажут на день позже.

 
 
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40 лет назад в нескольких кинотеатрах впервые показали "Звездные войны". Никто из создателей не ожидал, что лента даст начало целой вселенной с множеством...

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