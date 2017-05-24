Творческие коллективы устроят недельный марафон в центре Гродно

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Марафон образцовых и народных коллективов пройдет в Гродно ко Дню Независимости, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий.

Творческий марафон "Талентаў россып - да свята краіны" состоится с 26 июня по 2 июля. В эти дни в областном центре выступят около 400 ансамблей, хоровых и оркестровых групп, оркестров, театров со званием заслуженного, народного и образцового любительского коллектива Беларуси.

"Концерты будут проходить по вечерам на сценических площадках под открытым небом в центре города. Марафон организуется с целью собрать лучшие творческие коллективы области и провести своеобразный смотр-презентацию для жителей региона", - пояснил собеседник.

Основная сцена разместится на площади Советской, здесь соберут самые массовые и зрелищные коллективы. Ежедневно будут выступать 40-45 ансамблей песни, танца, фольклорных групп, музыкальных и вокальных. Здесь же выступят оркестры, театры, цирковые труппы и театры моды. Атмосферу праздника творчества на площади поддержат экспозиции студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотостудий, народных мастеров.

Кукольные театры, батлейки, клубы авторской песни и литературно-поэтические театры будут выступать на камерной площадке во внутреннем дворике музея истории религии.

Также перед сквером с памятным знаком откроется интерактивная площадка, которая призвана максимально вовлечь зрителя в праздник творчества. Здесь разместятся театры-студии игры, любительские объединения исторической реконструкции и другие.

Планируется, что своеобразные гастроли в дни марафона коллективы проведут и в районах области.-0-