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ФОТОРЕПОРТАЖ: Программа "Небывальщина" в Белгосцирке
25.05.2017 16:08 — Новости Культуры | БелТА
С 26-го мая Белгосцирк представляет новую программу "Небывальщина". В программе принимают участие: уникальный аттракцион "Дрессированные буйволы и медведи "Самхо", "Фольклорно - акробатический ансамбль "Русичи", акробаты на качелях, дрессированные козы, партерный полет, воздушные гимнасты на полотнах, клоуны и многое другое!
Фото Максима Гучека
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С 26-го мая Белгосцирк представляет новую программу "Небывальщина".
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