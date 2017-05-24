Путин подарил на юбилей Калягину книгу об экспедиции в Бразилию

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подарил актеру Александру Калягину на 75-летие книгу о первой российской экспедиции в Бразилию, "где в лесах много-много диких обезьян", как говорил знаменитый персонаж сыгранный Калягиным в фильме "Здравствуйте, я Ваша тетя!".

Поздравляя художественного руководителя тетра "Et Сetera" Александра Калягина с юбилеем, Путин добавил, что многие помнят "тетушку Чарли", которую сыграл Калягин, поэтому "вот я хочу вам преподнести книжку — это отчет о первой российской экспедиции в Бразилию", сообщает РИА Новости .



© Sputnik РИА Новости Александр Калягин и Евгения Глушенко в сцене из фильма Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино"

Калягин принял подарок с улыбкой и добавил, что на предыдущий юбилей Владимир Путин подарил ему полное собрание сочинений Гоголя. И как раз сегодня в театре "Et Сetera" состоится премьера "Ревизора" где актер сыграет Хлестакова. Калягин пригласил Путина на спектакль.

"Вы понимаете, впервые Хлестаков такой пожилой, обычно он моложавый, 23-летний, такой дуралей, поэтому решение Роберта Стуруа было фантастическое" — сказал актер. На что Путин заметил, что "Хлестаков — это же персонаж без возраста".