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Путин подарил на юбилей Калягину книгу об экспедиции в Бразилию

25.05.2017 16:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik.  Президент РФ Владимир Путин подарил актеру Александру Калягину на 75-летие книгу о первой российской экспедиции в Бразилию, "где в лесах много-много диких обезьян", как говорил знаменитый персонаж сыгранный Калягиным в фильме "Здравствуйте, я Ваша тетя!".

Поздравляя художественного руководителя тетра "Et Сetera" Александра Калягина с юбилеем, Путин добавил, что многие помнят "тетушку Чарли", которую сыграл Калягин, поэтому "вот я хочу вам преподнести книжку — это отчет о первой российской экспедиции в Бразилию", сообщает РИА Новости.

Путин подарил на юбилей Калягину книгу об экспедиции в Бразилию
© Sputnik РИА Новости
Александр Калягин и Евгения Глушенко в сцене из фильма Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино"

Калягин принял подарок с улыбкой и добавил, что на предыдущий юбилей Владимир Путин подарил ему полное собрание сочинений Гоголя. И как раз сегодня в театре  "Et Сetera" состоится премьера "Ревизора" где актер сыграет Хлестакова. Калягин пригласил Путина на спектакль.

"Вы понимаете, впервые Хлестаков такой пожилой, обычно он моложавый, 23-летний, такой дуралей, поэтому решение Роберта Стуруа было фантастическое" — сказал актер. На что Путин заметил, что "Хлестаков — это же персонаж без возраста".

 
Теги: Минск
 
 
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Известный актер Александр Калягин отмечает сегодня 75-летие, с юбилеем его поздравил президент России.

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