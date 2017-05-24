Карнавал, калорийная кухня и экстрим по ночам. Сан-Паулу глазами белоруски

Бразильский Сан-Паулу — один из самых населенных городов мира. С 11,8 миллиона жителей он занимает 13 место в мире и первое — в Западном полушарии. В нем есть все, что вашей душе угодно: заводы и фабрики, крупные и небольшие фирмы, торговые центры, театры, кино, музеи. Тысячи людей ежедневно приезжают и уезжают из этого муравейника. TUT.BY попытался разобраться, что же в нем такого привлекательного.



Фото: личный архив

Отец белоруски Ольги был военным, поэтому ее семья долгое время жила в военном городке возле Столбцов. Девушка всегда любила иностранные языки и путешествия, поэтому окончила Минский лингвистический университет. Затем она перебралась в Москву, там встретила своего будущего мужа-бразильца и переехала в город-мегаполис Сан-Паулу,

1. Опишите свой город в одном предложении.

Сан-Паулу, или Сампа, — самый настоящий город-космополит: богатые районы соседствуют с фавелами (трущобами), крутые машины едут по одной полосе с обычными «Фордами». Центр города кишит туристами, бездомными, белыми воротничками (офисными работниками) и просто праздношатающимися. Каждый район этого невероятного города — это определенная страна в миниатюре: Япония, Италия, Португалия, Испания, Германия, страны арабского мира, Армения, представители Украины, России и Израиля.

Публикация от São Paulo (@splovers) Янв 6 2017 в 12:54 PST

2. Что делает город непохожим на все остальные?

Сан-Паулу — город, в котором погода может поменяться несколько раз в день. Это город вечной мороси, мелкого дождика. Здесь очень отзывчивые люди — да, в общем, как и во всей Бразилии. Однажды я свернула не на ту улицу и зашла в первый попавшийся магазин оптики, чтобы спросить дорогу. Меня напоили кофе, указали правильный маршрут, на всякий случай дали номер телефона, чтобы я позвонила, если еще раз сверну не туда. И все это с искренней улыбкой, хотя я даже и не была клиенткой.

Публикация от mooca. são paulo. brasil (@instamooca) Июн 25 2015 в 3:03 PDT

Сан-Паулу — очень зеленый город. Хотя, по предварительным подсчетам, там живут 11,8 миллиона человек. В нем бесчисленное количество парков, районы утопают в зелени, во время цветения дерева ипé, бугенвиллеи и жакаранды город становится похож на гигантское разноцветное облако. В парках жители и гости города занимаются спортом, делают пикники, просто валяются на травке у озера или сидят на скамеечках и общаются.

Публикация от SÃO PAULO 011 (@saopaulo011com) Апр 9 2017 в 9:04 PDT

Если посмотреть на Сан-Паулу с высоты птичьего полета, то можно увидеть бесконечные шоссе, эстакады, улицы с постоянными пробками. Это бич больших городов, и Сан-Паулу не стал исключением. Поэтому жители стараются пользоваться метро, которое очень быстро доставит вас с одного конца города в другой за сравнительно небольшой отрезок времени. Автобусов тоже очень много, но бразильские водители — настоящие камикадзе и гоняют на дорогах не хуже Шумахера. Такси и «Убер» стоит упомянуть отдельно. Водители обычных такси время от времени устраивают «разборки» с водителями «Убера», избивая их, угрожая и нанося ущерб машинам. Богатые люди в Сан-Паулу пользуются аэротакси. Это такси-вертолет, полет стоит больших денег.

Публикация от São Paulo Antiga (@saopauloantiga) Янв 24 2017 в 5:14 PST

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

По белорусским меркам, Сан-Паулу еще достаточно молодой город. Ему исполнилось всего 463 года. И жители очень любят Pátio do Colégio — иезуитскую церковь и школу, место, откуда в 1554 году началась история города Сан-Паулу.

Публикация от São Paulo Antiga (@saopauloantiga) Мар 17 2017 в 6:27 PDT

Также жители города гордятся культовым архитектором Оскаром Нимейером, который создал несколько известных памятников и зданий в столице штата. Одно из зданий — это Копан, зигзагообразный небоскреб. Также Нимейер построил Мемориал Латинской Америки в парке Ибирапуэра.

Публикация от (@andredvco) Май 12 2017 в 9:05 PDT

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Бразилия — это страна карнавала. Поэтому все, от мала до велика, с нетерпением ждут этих нескольких дней безудержного веселья, танцев, развлечений с утра до поздней ночи. Главное карнавальное шествие проходит, конечно же, в Рио-де-Жанейро. Но в таких городах, как Сан-Паулу, Флорианополис, Ресифи и Олинда, шествия ничуть не хуже. Пожалуй, только их размах, может быть, немного меньший.

Публикация от GAVIÕES DA FIEL (@gavioescarnaval) Май 18 2017 в 3:22 PDT

Бразильцы очень любят праздник Festa junina. Как понятно из названия, этот праздник проходит в июне. Он посвящен католическим святым: святому Иоанну, святому Петру и святому Антонию. На северо-востоке, где нередки периоды сильнейшей засухи, жители этим праздником благодарят святых за дожди.

Публикация от Magnun Duo Live (@magnunduolive) Июл 2 2016 в 12:08 PDT

Так как в июне собирают урожай кукурузы, то еда для праздника готовится из нее. Памонья, пироги, вареная кукуруза, кукурузный сок, попкорн и т.д. Конечно же, только лишь кукурузой этот праздник не обходится, есть и другие угощения. Одежда для праздника такова: клетчатая рубашка, крестьянские брюки и соломенная шляпа — для мужчин; та же клетчатая рубашка, пышная юбка и ленточки в волосах — для женщин, и нарисованные конопушки на лицах у всех.

Публикация от Kely Pinheiro (@bellafioredecor) Май 18 2017 в 4:58 PDT

5. Откуда открывается лучший вид на город?

В Сан-Паулу есть много мест, откуда можно любоваться городом. В центре это здание Мартинелли. В 1929 году его построил итальянский эмигрант Джузеппе Мартинелли. Он пытался преуспеть в жизни, но эта постройка — единственное, что нам осталось от него в наследство.

Публикация от Rafael Olimpo (@rafaelolimpo) Май 20 2017 в 11:29 PDT

Еще одно здание, откуда можно увидеть город как на ладони, — это Банеспа, здание Алтину Арантес. Его высота — 161 метр. До 1953 года он считался самым высоким небоскребом мира (правда, если не брать в расчет США).

Публикация от Carolina Azevedo (@carolina___azevedo) Окт 23 2016 в 11:22 PDT

Третья точка — вид со здания Копан.

Публикация от São Paulo da garoa (@spdagaroa) Фев 9 2017 в 3:26 PST

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?

Это, конечно же, Собор Се — символ Сан-Паулу и главный католический собор города, который находится в самом сердце Сан-Паулу.

Публикация от Jessica Hasegawa (@jess_hasegawa) Мар 3 2017 в 5:17 PST

Это Муниципальный театр Сан-Паулу.

Публикация от Jorge Bevilacqua (@jbevil) Авг 21 2015 в 6:03 PDT

И музей МАСП, который находится на проспекте Паулиста, главной улице города.

Публикация от Photographic (@crismelphotos) Май 23 2017 в 6:22 PDT

7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города?

Весь центр Сан-Паулу — это одна большая «фишка». Там находится Муниципальный рынок, куда можно водить экскурсии. Это огромное помещение, где продается все на свете: от арабских пряностей до самого экзотического мяса (например, страуса или крокодила). Разноцветные сочные фрукты, овощи, свежайшая рыба, орехи, алкоголь… Здесь есть реально ВСЁ! Но только цены на данном рынке не совсем гуманные. Но что поделать, центр города и миллионы туристов берут свое. На втором этаже есть ресторанчики, где можно попробовать знаменитые сэндвичи с мортаделлой. Съев один, вы будете сыты до завтрашнего дня. Кстати, в одной из палаток, где продают фрукты — Barraca do Juca, снимались многие сцены бразильского сериала «Новая жертва». В 1990-е годы он был очень популярен в Беларуси.

Публикация от David Peter (@kulturreisen) Окт 19 2016 в 10:20 PDT

8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть?

Это Музей Ипиранга (исторический музей при университете Сан-Паулу), который находится недалеко от реки Ипиранга. В 1822 году император Педро провозгласил там независимость Бразилии. О перекрестке проспектов Ипиранга и Сан-Жоау известный бразильский музыкант Каэтану Велозу даже написал песню «Сампа»:

«Что-то происходит в моем сердце,

Только когда проспект Ипиранга встречается с Сан-Жоау».

Публикация от Hu Moya (@humoyaphoto) Май 13 2017 в 9:31 PDT

В музее хранятся вещи, мебель и исторические документы императорской эпохи. Самый известный экспонат — это картина «Независимость или смерть!», написанная художником Педру Америку в 1888 году.

А в парке, который примыкает к музею, находится Монумент Независимости. Если спуститься внутрь монумента, мы попадем в подобие мавзолея, где увидим саркофаг императора Педру I и двух его бывших жен: императриц Марии Леопольдины и Амелии, погребенных рядом с императором.

Публикация от Everton Chanquete (@evertonchanquete) Июн 7 2015 в 5:21 PDT

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу, или фонтан, в который все бросают монетку?

В центре Сан-Паулу, на площади Ramos de Azevedo (рядом с Муниципальным театром), находится бронзовая статуя Кондора, выполненная итальянским скульптором Луиджи Бриццолара. На удачу трут палец ее левой руки. Если даже и не знать точно, что тереть, можно посмотреть, какое место потерто больше всего, и следовать примеру остальных.

Публикация от Culture Point (@culture_point) Авг 18 2014 в 6:47 PDT

10. Лучший городской стрит-арт?

Мне нравится творчество Эдуарду Кобры. В Москве он создал граффити с Майей Плисецкой. А это одна из его работ на проспекте Паулиста в Сан-Паулу.

Публикация от Eduardo Kobra (@kobrastreetart) Май 22 2016 в 4:36 PDT

До недавнего времени в богемном районе Вила Мадалена был очень превосходный уголок с граффити, который назывался Beco do Batman. Недавно по указанию губернатора Сан-Паулу префектура закрасила его в серый цвет. Вот как он выглядел раньше:

Публикация от Valdir Bezerra (@vinccento) Май 18 2017 в 6:33 PDT

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Многие отдыхают в парках, занимаясь спортом и просто гуляя. Кто-то едет в зоопарк с детьми либо в дельфинарий. Кто-то идет в торговый центр и проводит там целый день: из магазина — в ресторан, оттуда — в кино, затем опять в ресторан на ужин, потом — в такси и домой. Ближайший пляж находится в часе езды от города, поэтому многие уезжают за город.

А кто-то предпочитает клубы и бары для встреч с друзьями. Для этого есть, например, богемный район Вила Мадалена, а также центр города — проспект Паулиста. Бары, рестораны, забегаловки, живая музыка… всего не перечислить. Сан-Паулу, как и любой крупный город, никогда не спит. Всегда найдется место, которое работает до последнего клиента.

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Вообще по городу лучше гулять пешком лишь до наступления темноты. После — передвигаться на такси либо на машине. Нежелательно держать окна в авто открытыми, потому что нередки случаи ограбления на светофорах. В центре много бездомных, но днем там неопасно.

Единственное, осторожно ведите себя в районе Estação da Luz, это бывшая Краколандия. Раньше там жили наркоманы. Несколько лет назад префектура разрушила постройки, и наркоманы, курившие крэк, разбрелись по всему городу.

Поэтому общая рекомендация такая: не суйтесь в фавелы, не носите на себе «все лучшее сразу», не демонстрируйте финансовое благополучие. Лучше слиться с местными жителями в смысле внешности и не гулять в одиночестве после наступления темноты. И все будет хорошо.

Публикация от Junior Beraldo (@junior_beraldo) Фев 3 2017 в 6:40 PST

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.

Каких-то суперхитростей нет. Но, например, можно в бесплатные дни ходить в музеи — во многих заведениях практикуется такая практика. Если пользоваться двумя автобусами в течение часа, то вторая поездка будет бесплатной. Рекомендую использовать «Убер» вместо такси, а еще лучше — выбирайте метро. В магазинах и аптеках есть карты лояльности. По ним скидка может накапливаться. Либо вы будете получать ее каждый раз при следующей покупке.

Публикация от São Paulo (@splovers) Фев 10 2017 в 12:49 PST

14. Расскажите, какое место или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

Пожалуй, лишь городские парки. Например, в парке Ибирапуэра ставят на Новый год вот такую елку.

Публикация от São Paulo da garoa (@spdagaroa) Дек 25 2016 в 3:17 PST

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?

Бразильская кухня — на любителя. Тяжелая, калорийная. Бразильцы обожают все сладкое, острое, перченое… Все с приставкой «супер». В этой стране мне очень нравится разнообразие овощей и фруктов, которые можно дегустировать круглый год. Что же касается блюда, которое нужно обязательно попробовать, — это все же фейжоада и фарофа. На фото есть и то, и другое. Фейжоада — это блюдо из черной фасоли, острых колбасок и свиных субпродуктов. Едят с рисом, мелко нарезанной капустой особого вида, кусочком апельсина, чтобы он впитал излишний жир. На тарелке есть еще фарофа. Это мука из мандиоки, которую можно смешивать с яйцами. Например, пожарить их, и будет полноценный ужин. Бразильцы обожают фарофу.

Публикация от Quintal da Vovó - Buffet Livre (@quintal_da_vovo) Май 19 2017 в 12:55 PDT

16. Популярный местный уличный фастфуд?

Это pão de queijo (сырные булочки), coxinha (выпечка из картофельного теста с куриной начинкой), pastel (пирожки типа наших чебуреков с начинкой из сыра, мяса, рыбы, банана). Бразильцы обожают такую еду, запивая обычно все литрами колы.

17. Три места, где можно недорого поесть?

В Бразилии очень вкусная японская кухня. Стоит посетить район Либердаде, где живет самая большая японская диаспора в Бразилии, и поесть в одном из ресторанов. На 30 долларов вы сможете выбрать себе на ужин родизио из разных суши и сашими. Родизио означает, что вам постоянно будут подносить еду маленькими порциями. Например, советую ресторан Djapa.

Публикация от LE MONDE GOURMET (@lemondegourmet) Фев 2 2016 в 4:43 PST

Если вы фанат итальянской кухни и обожаете пиццу, вам понравится в Páteo da Luz на проспекте Паулиста. За 20 долларов вы наедитесь пиццы и пасты на несколько месяцев вперед.

Самые распространенные рестораны в Бразилии — это рестораны домашней кухни «на килограмм», или por kilo. За 10−15 долларов вы очень хорошо пообедаете.

Маленькая ремарка: в Бразилии очень четко следуют обеденному распорядку. Если вы придете после 13.00 в ресторан, то не найдете в большинстве случаев никакого обеденного меню, а в наличии будет только фастфуд на перекус. И придется ждать время ужина.

18. Лучшее место для танцев?

Мне нравится Bourbon Street Music Club. Хорошая музыка, приятная публика, не очень высокие цены.

Публикация от Olívia Leite Fotografia (@olivialeitefoto) Мар 29 2017 в 2:05 PDT

19. Куда пойти на шопинг?

Сходите в ТЦ Iguatemi. Это роскошный шопинг-центр, с ценами выше среднего, с премиальными марками.

Публикация от ➖ vinicius paschoal; (@paschoalvii) Дек 31 2015 в 8:57 PST

Есть ТЦ попроще, посоветую, например, Shopping Center 3 на проспекте Паулиста.

Также по городу можно найти много аутлетов, например Outlet Offashion, Outlet Premium и т.д.

20. Куда пойти встречать рассвет?

На площадь Заката солнца. Там можно встретить и закат, и рассвет. Оттуда открывается отличный вид на панораму города.

Публикация от SÃO PAULO 011 (@saopaulo011com) Май 14 2017 в 1:23 PDT

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

На Муниципальном рынке можно найти традиционные кружки, значки, браслеты, кепки, магниты на холодильник с символикой Сан-Паулу. Также есть магазинчик Sampa in Stampa, который специализируется на подобных сувенирах.

Публикация от Sampa In Stampa (@sampainstampa) Янв 3 2014 в 9:39 PST

И не забудьте еще заглянуть на улицу 25 Марта, на которой торгуют всем, что только можно себе представить. Кстати, там за копейки можно найти много полезного.

22. Самый интересный инстаграм-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

https://www.instagram.com/saopauloantiga/

https://www.instagram.com/saopaulo011com/

https://www.instagram.com/spdagaroa/

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

К сожалению, совсем дешево добраться не получится. Но очень часто авиакомпании делают скидки на билеты до Сан-Паулу. Из Минска получается немного дороже, чем из Москвы. Общее время путешествия — от 10 до 15 часов в зависимости от места пересадки. Через Африку и Эмираты длительность полета обычно дольше.

Публикация от São Paulo da garoa (@spdagaroa) Мар 29 2017 в 3:35 PDT

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