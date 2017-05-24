На первый Минский международный фестиваль циркового искусства подано 170 заявок

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первый Минский международный фестиваль циркового искусства, который пройдет 21-24 сентября, подано 170 заявок, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Белгосцирка Владимир Шабан.

"На участие в первом Минском международном фестивале циркового искусства подано 170 заявок из разных стран мира. Среди них для показа будет отобрано 25 номеров. География заявок широка, она начинается Австралией и заканчивается Латинской Америкой. Наши художественные руководители сделают уникальную программу, которая не оставит равнодушным самого искушенного зрителя", - отметил Владимир Шабан. В фестивальной программе примут участие как всемирно известные звезды цирка, так и начинающие талантливые артисты. Минчане и гости столицы получат возможность познакомиться с лучшими достижениями циркового искусства.

В качестве жюри и почетных гостей в Белгосцирк приглашены известные и авторитетные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора цирков из Австралии, Испании, Венгрии, Монако, Украины, России. Выступления артистов пройдут в программах "А" и "Б", после чего жюри определит участников гала-концерта. По итогам конкурсной программы будут присуждены 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, а также Гран-при. Кроме этого, будет учрежден приз зрительских симпатий и специальный приз мэра Минска. Лучшие номера фестиваля представят в осенней программе Белгосцирка.

Прием заявок на участие в фестивале продлится до 1 июля. Мероприятие приурочено к 950-летию Минска.-0-