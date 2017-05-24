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Беларусь намерена расширить присутствие своих объектов в списках ЮНЕСКО

25.05.2017 18:36 — Новости Культуры | БелТА  
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Беларусь намерена расширить присутствие своих объектов в списках ЮНЕСКО

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена расширить присутствие своих объектов с списках ЮНЕСКО, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей 25 мая в качестве председателя Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО провел совещание по вопросам продвижения белорусских объектов в списки ЮНЕСКО. Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с исполнением обязательств Беларуси по имплементации конвенций ЮНЕСКО в области культуры и охраны историко-культурного наследия. Кроме того, разработали и согласовали алгоритм совместных действий по расширению присутствия белорусских объектов в списке ЮНЕСКО.

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, Мингорисполкома, Национальной библиотеки Беларуси, Центра исследований белорусского культуры, языка и литературы НАН Беларуси, а также эксперты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей 25 мая в качестве председателя Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО провел совещание по...

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