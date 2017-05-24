РЕПОРТАЖ: Прикоснуться к магии театра. Большой отмечает день рождения

25 мая. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Красная дорожка и распахнутые двери. Сегодня Большой ждет в гости более 4 тыс. ценителей прекрасного. В свой день рождения храм искусства готов приоткрыть зрителю самое сокровенное - закулисье.

Более 30 экскурсоводов помогали зрителям заглянуть по ту сторону кулис. Для гостей праздника организованы мастер-классы, выставки, встречи с артистами театра.

Гендиректор Большого театра оперы и балета Владимир Гридюшко представил воспитанников художественного колледжа им. Глебова. Студенты в фойе театра писали с натуры - у каждого свое видение, свой ракурс. Среди них и Лолита Шиш, студентка третьего курса, которая учится по специальности станковая живопись. По ее словам, сегодня за мольбертом она намерена провести не менее четырех часов, чтобы достигнуть желаемого результата.

А следующим стал мастер-класс по гриму, в фойе театра работал выносной гримерный цех. Перед зеркалом - Артур Иванов в образе учителя танцев из балета "Чиполлино".

Настоящий учитель танцев - артист Геннадий Кулинкович - в танцевальном зале дал открытый урок. Движения танцора завораживают. Нашлись те, кто решил попробовать себя у балетного станка и старался выглядеть не менее грациозно.

Некоторым посетителям в этот праздничный день удалось подсмотреть репетицию нового спектакля "Орр и Орра" (музыка М. Крылова) под руководством хореографа Александры Тихомировой. Артисты балета были полностью поглощены репетицией премьеры, от этого наблюдать за ними было еще интересней.

Мастер-класс для мечтающих научиться петь провела руководитель группы стажеров театра народная артистка Беларуси Наталья Руднева. Она рассказала о трудностях профессии и приоткрыла несколько профессиональных секретов. "Надо быть фанатом своего дела, своей профессии, чтобы добиться успеха в этом нелегком деле. Работу солиста Большого театра можно сравнить с работой грузчика: что тот, что этот за одну смену тяжелой работы теряет в весе около 1,5 кг. Это большие энергозатраты, большая работа с голосом", - отметила певица, а после продемонстрировала несколько упражнений для распевки и настройки голоса, которые являются частью будней любого солиста театра.

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Мастер-классы давали возможность попробовать себя в роли артистов и музыкантов. Например, открытый урок игры на ударных инструментах. "У нас интересно всем: и родителям, и детям, особенно детям, - смеется музыкант оркестра театра Алексей Фролов. - Радует, что люди воспитывают детей не только на спорте, но и на высокой культуре. Сегодня мы показали ударные инструменты разных эпох от древности до современности. Все, кто хотел, погремел, пожужжал, поскрипел и постучал. Участвовали все".

На следующем мастер-классе царила тишина - за столом творила художник-бутафор Елена Коваленко. Из куска фанеры и бельевого шнура она создавала декоративную рамку для одного из спектаклей театра. Реквизит обязательно должен получиться легким, но похожим на настоящий - в этом весь смысл бутафорского изделия.

Специально для любителей фото и селфи в фойе театра организованы фотозоны, посвященные премьерам нынешнего сезона - операм "Волшебная флейта" и "Свадьба Фигаро", а также спектаклю - обладателю Государственной премии "Седая легенда".

Во второй части праздничных мероприятий на сцене Большого театра Беларуси по традиции зрители услышат знаменитую оперу "Кармен" с участием приглашенной артистки - франко-марокканской меццо-сопрано Алимы Мамди. Именно этой оперой Жоржа Бизе торжественно открылся театр 84 года назад.

Светлана ПЕКАРЬ,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

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