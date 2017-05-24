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Дни культуры Беларуси во Вьетнаме открылись ярким выступлением белорусских мастеров искусств

25.05.2017 19:23 — Новости Культуры | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярким выступлением белорусских мастеров искусств открылись в Ханое Дни культуры Беларуси во Вьетнаме, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

На концерте выступили заслуженный коллектив Беларуси Государственный ансамбль танца, солистка молодежного театра эстрады заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, артист Анатолий Тарас. Во вьетнамском центре выставки искусства и культуры открылись экспозиции художника Василия Ясюка "Лучи вдохновения" и Национального исторического музея "Беларусь и белорусы".

Как отметил на церемонии открытия заместитель министра культуры Беларуси Василий Черник, в последние годы развитие белорусско-вьетнамских отношений активизировалось во всех сферах. Несмотря на географическую отдаленность, государства постоянно находят новые возможности взаимовыгодного сотрудничества. Культурные связи между Беларусью и Вьетнамом в последние годы также крепнут. Год от года добрые традиции наполняются новым содержанием в виде реальных культурных проектов.

Василий Черник также встретился 25 мая с заместителем министра культуры Вьетнама Выог Зуи Биеном. Представители ведомств обсудили такие темы, как сотрудничество между музеями и библиотеками, учреждениями образования, организация обменных гастролей театров, а также реализацию других совместных проектов в области культуры и искусства.

Дни культуры продолжатся во вьетнамской провинции Лаокай 26 мая.

Ответные Дни культуры Вьетнама в Беларуси планируется провести в 2018 году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметил на церемонии открытия заместитель министра культуры Беларуси Василий Черник, в последние годы развитие белорусско-вьетнамских отношений...

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