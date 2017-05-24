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Издания к 500-летию белорусского книгопечатания представлены на салоне в Санкт-Петербурге

25.05.2017 19:16 — Новости Культуры | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книги, посвященные знаковому для Беларуси юбилею - 500-летию белорусского книгопечатания, представлены на ХІІ Санкт-Петербургском книжном салоне, который проходит в выставочном павильоне "Михайловский манеж", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

На национальной экспозиции гости и участники выставки смогут ознакомиться с лучшими книжными новинками белорусских издательств 2016-2017 годов.

Важным событием участия белорусских книгоиздателей в выставке стало открытие отдела белорусской книги в "Книжной лавке писателей", учредителями которой выступают Комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга, писательские организации России. Посетителям представлено более 550 книг различных тематических направлений, а также сувенирная продукция белорусского производства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На национальной экспозиции гости и участники выставки смогут ознакомиться с лучшими книжными новинками белорусских издательств 2016-2017 годов.

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