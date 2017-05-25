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Медведи на буйволах, куры и козы: как прошла генеральная репетиция новой программы в цирке

26.05.2017 00:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Белгосцирке прошла генеральная репетиция новой программы «Небывальщина». Акробаты, клоуны и животные — от собак до буйвалов — так выглядит представление. 26 мая вечером его смогут увидеть зрители, а сейчас TUT.BY предлагает посмотреть, как выглядят основные номера.















 
 
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26 мая вечером представление "Небывальщина" смогут увидеть зрители, а сейчас TUT.BY предлагает посмотреть, как выглядят основные номера.

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