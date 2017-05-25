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Медведи на буйволах, куры и козы: как прошла генеральная репетиция новой программы в цирке
26.05.2017 00:16 — Новости Культуры | Tut.by
В Белгосцирке прошла генеральная репетиция новой программы «Небывальщина». Акробаты, клоуны и животные — от собак до буйвалов — так выглядит представление. 26 мая вечером его
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26 мая вечером представление "Небывальщина" смогут увидеть зрители, а сейчас TUT.BY предлагает посмотреть, как выглядят основные номера.
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