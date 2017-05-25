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Редкие архивные фото о деятельности Красного Креста будут представлены на выставке в Минске

26.05.2017 07:57 — Новости Культуры | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Белорусский Красный Крест - гуманизм без границ. Международный комитет Красного Креста и национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца: партнерство во имя гуманности" откроется 30 мая в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском обществе Красного Креста.

Фотовыставка организована Белорусским обществом Красного Креста (БОКК) и Международным комитетом Красного Креста (МККК). На ней представлены редкие снимки из фотоархивов БОКК, МККК, ТАСС и Государственного музея современной истории России. Главный лейтмотив выставки - везде и всегда должно быть место для человечности и сострадания.

Представленные на выставке фотоснимки - документальное свидетельство многих трагических моментов истории XIX-XXI веков. На фото запечатлены не только жестокость, боль и страдания, но и примеры истинного гуманизма, милосердия и самоотверженности, с которыми краснокрестовцы помогали людям, попавшим в жернова войны или трудные ситуации.

С 1863 года Международный комитет Красного Креста занимался спасением раненых, розыском и репатриацией военнопленных, подготовкой санитарных дружин, донорством и организацией пунктов питания для голодающего мирного населения и многим другим. Гуманитарная работа МККК и события, с которыми она была связана, нашли отражение в снимках, сделанных как профессиональными фотографами, так и его сотрудниками. В архиве МККК хранится уникальная коллекция из более 120 тыс. гуманитарных фотографий, которая постоянно пополняется.

БОКК является частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и представляет собой крупнейшее в Беларуси общественное объединение, которое осуществляет гуманитарную деятельность с 1921 года в таких сферах, как оказание медико-социальной помощи, подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, распространение гуманитарных ценностей и принципов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Фотовыставка организована Белорусским обществом Красного Креста (БОКК) и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

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