|
Двойная радуга над Гродно
26.05.2017 09:53 — Новости Культуры | Tut.by
Говорят, что увидеть двойную радугу — к исполнению желаний и удаче. Накануне эту примету могли проверить жители Гродно. Для тех, кто не смог полюбоваться двойной радугой вживую, предлагаем посмотреть на лучшие фото из Instagram.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для тех, кто не смог полюбоваться двойной радугой вживую, предлагаем посмотреть на лучшие фото из Instagram.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии