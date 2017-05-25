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Двойная радуга над Гродно

26.05.2017 09:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Говорят, что увидеть двойную радугу — к исполнению желаний и удаче. Накануне эту примету могли проверить жители Гродно. Для тех, кто не смог полюбоваться двойной радугой вживую, предлагаем посмотреть на лучшие фото из Instagram.

 

Публикация от О Л И К (@apre1ka) Май 25 2017 в 11:48 PDT

 
Теги: Гродно
 
 
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Для тех, кто не смог полюбоваться двойной радугой вживую, предлагаем посмотреть на лучшие фото из Instagram.

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