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Юбилейный форум молодых поэтов Минской области принимает Логойский район

26.05.2017 09:54 — Новости Культуры | БелТА  
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Юбилейный форум молодых поэтов Минской области принимает Логойский район

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Х форум молодых поэтов Минской области "Слова Купалы да творчасці кліча" пройдет в Логойском районе 28 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Форум проводится в исторических местах, связанных с творческой деятельностью народного поэта Беларуси Янки Купалы, - в филиале "Окопы" Государственного литературного музея Янки Купалы (д. Хоруженцы). Участниками станут представители способной к литературному творчеству молодежи в возрасте от 16 до 30 лет из всех регионов Минской области.

Программа включает творческий семинар молодых поэтов, посещение экспозиции филиала "Окопы", праздник поэзии "Под звездой Купалы ", посвященный 135-летию со дня рождения классика.

Итоги форума подведет жюри - известные белорусские литераторы Михаил Поздняков, Галина Корженевская, Виктор Шнип, Татьяна Сивец. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике "Слова Купалы да творчасці кліча".

Основные цели форума - развитие и поддержка литературных способностей талантливой молодежи, стимулирование творческой самореализации личности молодого человека, открытие новых поэтических имен, популяризация творчества современных белорусских писателей. Организаторами мероприятия выступают Миноблисполком и Логойский райисполком.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Форум проводится в исторических местах, связанных с творческой деятельностью народного поэта Беларуси Янки Купалы, - в филиале "Окопы" Государственного...

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