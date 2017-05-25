Выступает Николай Лавренюк

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сценарий "Соломонова гора", созданный белорусскими кинематографистами Николаем Лавренюком и Сергеем Колосовским, получил специальный приз жюри на конкурсе сценариев из Центральной и Восточной Европы ScripTeast, финальный этап которого прошел на 70-м Каннском кинофестивале.

Сценарий был создан по мотивам произведения Ирины Письменной "Похожий на Стинга".

Проект ScripTeast в 2017 году проходит уже в одиннадцатый раз, Беларусь в нем принимает участие впервые.

Отборочные этапы ScripTeast состоялись в Польше и Берлине (в рамках Берлинского кинофестиваля), а завершился проект в Каннах. По результатам конкурса были награждены два сценария: главная награда досталась работе польского режиссера "Прости, Польша" Кубы Чекая. Белорусский проект "Соломонова гора" стал обладателем специального приза жюри.

Представители жюри так высказались о работе белорусских кинематографистов: "Мы были восхищены свежестью и самобытностью повествования этой необычной драмы, в которой странная пара выстраивает глубокие отношения в покинутом месте. Это история о вере, семье, выживании и взаимопомощи, но, в первую очередь, о том, как два очень разных человека находят связь, которая дает им силу и освобождает".

Режиссером картины "Соломонова гора" выступит Сергей Колосовский. Он отмечает: "Работа над этим фильмом - это одно из самых интересных приключений в моей жизни. Сценарий "Соломонова гора" о том, как люди, преодолевая страх, учатся доверять и верить друг другу, что сегодня как никогда актуально".

Соавтор сценария и продюсер фильма Николай Лавренюк добавляет: "Историю, на основе которой мы сделали сценарий, много лет назад под названием "Похожий на Стинга" написала драматург, документалист Ирина Письменная. К сожалению, она так и не дождалась его экранизации - три года назад ее не стало. Материалом интересовались режиссеры Егор Кончаловский, Андрей Кудиненко, но, по разным причинам, не сложилось". Николай Лавренюк также рассказал, что в итоге права на экранизацию получила кинокомпании "Иллюзион".

Планируется, что фильм "Соломонова гора" будет создан в копродукции с другими странами. -0-