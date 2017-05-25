Национальный театр оперы и балета устроил «день открытых дверей», чтобы показать свою жизнь изнутри. Традиционно всем желающим рассказали о невидимой части работы театра: для чего сцена имеет наклон в четыре градуса, кто и где делает пуанты, как устроена оркестровая яма и много всего другого. TUT.BY задался другой целью — узнать чуть больше о тех, кто пришел на бесплатные экскурсии: за что они любят и ругают белорусский театр, а также почему, несмотря ни на что, туда ходят.





«Вместо фильмов о театрах — пустые сериалы с одним сценарием: вышли, приехали на место, легли в постель»

Фаина Михайловна, местный житель:





— Театр я знаю, бывала здесь не раз. Особенно любила балет. Но сейчас, на пенсии, не особо могу позволить прийти сюда, вы сами понимаете. Билеты для меня недоступные, дорогие. А купить льготный квиток практически невозможно. Но мы, пенсионеры, не падаем духом. Так что не стоит долго говорить об этом.

В принципе театр я очень люблю. В любимых — Купаловский. Потому что белорусский.

А так чем я спасаюсь? Смотрю канал «Культура». Жаль, что по белорусскому телевидению не показывают наших театров — Янки Купалы, Горького. Почему бы не снять документальные фильмы о них? Вместо этого по всем каналам — пустые сериалы с одним сценарием: вышли, машина подъехала, сели в автомобиль, тронулись, приехали на место, легли в постель. У меня это вызывает такое раздражение! А молодежь ведь захватывает, поглощает.

Но, конечно, не все такие. Есть много ребят, которые ходят в театр и сами, и с родителями, интересуются искусством.

Лично для меня в театр стоит идти ради того, чтобы хотя бы на полтора часа отвлечься от этой бренной жизни и получить удовольствие — увидеть красоту.

«Я была в французской Гранд-Опера. Знаете, почему-то меня не впечатлило»

Марина Альбертовна, преподаватель математики, куратор группы будущих геодезистов:





— Привела сюда своих студентов. Очень жаль, конечно, что так мало людей собралось. Какая-то вялая молодежь у нас стала. Но, например, у нас сегодня еще три пары математики.

Геодезия считается интеллектуальной специальностью БНТУ. Сам Карл Фридрих Вильгельм Гаусс считал себя сначала геодезистом, а уж после — математиком. Я стараюсь изо всех сил приобщить своих студентов к искусству. Они хорошие ребята, разносторонние. Многие из них родились в маленьких городках. Не у всех родителей было достаточно средств и времени, чтобы возить детей в театр. Я им почти как мама.

Это у нас традиция: каждый год мы ходим на день открытых дверей. Я и сама люблю Оперный театр. Он замечательный. Здесь все настоящее, качественное, классическое. А я всегда тяготела к классике. Главное, чтобы мы ее не потеряли. В театр хожу довольно часто. Раз в месяц, а иногда и два. Весь репертуар пересмотрела. Может, я и не имею такого тонкого слуха, но мне нравится.

Я была в французской Гранд-Опера. Знаете, почему-то меня не впечатлило. Они не танцуют так страстно, как это умеют славяне. У них чисто теоретическая механика: поднял руку, опустил руку. У нас в движениях — страсть.

Оперу, правда, я любила не всегда. Сопротивлялась, когда нас водили в школьные годы. Такими глупыми были! Мы приходили в театр и баловались. Помню, слушаем «Онегина», а параллельно то стреляемся чем-то, то конфеты жуем. А сейчас пришла — и чувствую, как здесь хорошо.

Люблю ли драматический театр? Вы знаете, у нас плоховато играют. В Купаловский хожу с удовольствием, вроде там все более-менее. И когда на гастроли приезжает, например, театр из Санкт-Петербурга. Но вот в других — не мое.

«Половину слов я не слышу. Поэтому приятнее слушать на итальянском: слов не разобрать, а звучит красиво»

Елизавета и Александр, «не театралы» и «случайные люди», фотографироваться отказались



День открытых дверей. Фото носит иллюстративный характер

— Мы не театралы. Увидели информацию, что пройдет день открытых дверей. На спектаклях лично я здесь ни разу не был. Мне стало интересно, как здесь все устроено, — говорит Александр.

В целом поход в театр — это особый случай. Когда кто-то приезжает и нужно гостям показать город. Но такого, чтобы кто-то из нас сам предложил: «А давай пойдем на „Кармен“, что-то мы давно ее не слышали» — не случается. Скорее, дома включим эту оперу и послушаем. Обычно предпочитаем активный отдых. Недавно в Италии были: озера, горы.

— Недавно мы с подругой ходили на «Набукко», — перенимает инициативу Елизавета. — Она посоветовала, сказав, что постановка интересная. Действительно, посмотрели с большим удовольствием. Хотя к опере у меня сложные чувства. С балетом полегче. Сидишь, смотришь, тебе все понятно: своим танцем артисты «рисуют» события, характеры. Периодически нужно только подглядывать в программу, что именно они танцуют. А с классическим оперным исполнением лично у меня проблемы. Его очень трудно воспринимать на слух. Звучит — замечательно. Но человеку неподготовленному понять сложно. Половину слов я не слышу. Поэтому приятней слушать на итальянском: слов не разобрать, а звучит красиво.

С драматическим театром другое дело, там лучше слышно. Я люблю его, но отношение опять же к нему сложное. Мне нужен очень высокий класс. В детстве я была травмирована плохой игрой, дурным пафосом на сцене, поэтому теперь очень специфически подхожу к выбору постановки. В минских театрах бываю редко. Люблю театральную школу игры у киношных актеров. Она гораздо круче. Когда в кино играет театральный актер — это сразу видно.

«Одним словом, с нами сложно», — улыбается на прощание пара.

«Поход в театр — это торжественное событие»

Елена, минчанка





— Почему пришла сюда? Во-первых, интересно посмотреть на работу театра с изнанки. Во-вторых, наш ребенок занимается здесь — в детском театре-студии. Она сегодня выступала, пришли, чтобы увидеть ее.

Тут бываю 4−5 раз в год. Нам нравится Национальный театр оперы и балета. Драматические театры — меньше. Это такая сформированная в детстве привычка, здесь интереснее, зрелище более красочное. А драматические театры не часто балуют сильными постановками.

Поход театр — это торжественное событие, праздник. Нужно красиво одеться, подготовиться. В театр стоит идти ради эмоциональных впечатлений, наслаждения музыкой, хореографией. Чтобы получить заряд положительных эмоций, в конце концов.

«Зачем я иду в театр? А для чего люди каждый день напиваются в хлам?»

Леонид как «известное лицо в городе-герое Минске» фотографироваться отказался



День открытых дверей" Фото носит иллюстративный характер

— Я не впервые прихожу в Большой театр на День открытых дверей, но сегодня вновь здесь, чтобы еще раз послушать его историю. В этом году экскурсия более скомканная, в прошлом можно было попасть и за кулисы, и на технические этажи, и в костюмерные, и туда, где работают механики сцены.

В Оперном бываю нечасто, несколько раз в году. Не назвал бы себя большим театралом. На какие-то вещи хотелось бы попасть, но не удается или из-за финансов, или из-за отсутствия времени.

Люблю драматический театр, особенно все, что делает Евгений Гришковец. Опера и балет — это классика, основа. Не знаю, как сейчас, но 20 лет назад наш балет входил в двенадцать лучших в мире.

Я, наверное, в силу своего возраста до уровня понимания оперы не дорос. С детства слушал рок-н-ролл и блюз. Никогда бы не подумал, что приду к джазу. Классическая музыка — это одно, а оперное искусство — совершенно другое. Опера — пока не мой этап.

Зачем лично я иду в театр? А для чего человек ест? Или почему люди каждый день напиваются в хлам? Или зачем кто-то каждое утро начинает с пробежки и пьет свежевыжатый сок? У всех — разные потребности. У кого-то эта потребность — в театре.