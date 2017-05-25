Отчётный концерт творческих коллективов и солистов Вилейской детской школы искусств состоялся во Дворце культуры

Отчётный концерт творческих коллективов и солистов Вилейской детской школы искусств, который состоялся 23 мая во Дворце культуры, традиционно подвёл итог кропотливой работы, которая велась на протяжении всего учебного года. Педагоги и воспитанники школы искусств готовились к мероприятию с особым трепетом и ответственностью. И, наконец, снова пришла пора приоткрыть дверь в мир песни, музыки и танца для зрителей, которые собрались в уютном зале Дворца культуры.







Открытие концерта… Тон вечеру задал образцовый духовой оркестр под руководством Валерия Чечулина. Этот коллектив и ансамбль мажореток в минувшее воскресенье вернулись из российского Можайска, где принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города. О том, что музыкальный вкус и понимание музыки формируются с детства, напомнили ведущие – Татьяна Гриновская, Аль-Хлейфат Омраан и Виталий Рогач.







Начиная с певучей колыбельной, на протяжении всей жизни человека сопровождает музыка. А в школе искусств первой ступенькой для каждого учащегося становится подготовительное отделение. Его воспитанники, самые юные таланты, вышли на сцену с танцевальной композицией «Мы маленькие звёзды» – и «зажгли» зал, который не жалел аплодисментов. Маленьких «звёздочек» подготовила Екатерина Савостьянова.







Заслуженные овации получили и следующие участники концерта – учащиеся первого и второго классов хореографического отделения, занимающиеся у педагогов Ирины Сидоревич и Екатерины Петровой. Танцевальные номера сменялись музыкальными. Звуками рояля наполнили зал Яна Янкевич и Вероника Кузнецова. Дружными аплодисментами встречали зрители лауреата XVII открытого областного конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Золотая труба» Надежду Болдову.







Чудесно звучала скрипка дипломанта V Международного фестиваля-конкурса детского творчества «Славянские встречи» Аль Хлейфата Омраана, гитара Егора Кохановского, аккордеон Виктора Макаревича. Дебютом стало выступление ансамбля цимбалистов под руководством Елены Кевлич и концертмейстера Сергея Савостьянова. Живые звуки инструментов неповторимым звучанием наполняли зал, каждый номер был особенным и ярким. Своим выступлением порадовал зрителей хор школы искусств – под руководством Оксаны Ткаченко и концертмейстера Татьяны Курц зал наполнили чистые голоса его участников. Известный и всеми любимый коллектив – образцовый ансамбль гитаристов «Аделита», которым руководит Владимир Лаптик, – в апреле этого года занял первое место на областном конкурсе учащихся детских школ искусств. Гитаристов встречали дружными аплодисментами, а они снова удивили – исполнив классическую композицию, презентовали новую, в стиле кантри. Ансамбль «Акцент» стал лауреатом областного конкурса творческих работ учителей детских школ искусств памяти Анатолия Новикова, а Валерий Филлипов, его руководитель, представил зрителям виртуозное соло на ксилофоне.







Отличным вокалом порадовал ансамбль «Папины дети» под руководством Олега Зайцева, а звуками скрипки – образцовый ансамбль скрипачей «Комплимент», лауреат областного конкурса ансамблей детских школ искусств, лауреат IV Республиканского фестиваля-конкурса детского творчества «ЛьВёнок-2017», а также лауреат V Международного фестиваля-конкурса детского творчества «Славянские встречи». На смену скрипачам на сцену вышел не менее известный коллектив – эстрадно-джазовый ансамбль под руководством Фёдора Гура, лауреат 1 открытого Республиканского фестиваля-конкурса «Праздник саксофона». В сопровождении эстрадно-джазового ансамбля с композицией «Иван Купала» выступил новый коллектив, который был создан в этом учебном году – вокальный ансамбль «Арэлі». Его руководитель – Екатерина Анасович. Энергичная Виктория Саванец, воспитанница Олега Зайцева, победитель областного конкурса эстрадной песни «Весенние ритмы», дипломант II Международного конкурса-фестиваля искусств «Музыки свет», снова порадовала вилейскую публику своим талантом.







Настоящим сюрпризом стало выступление мужской половины ансамбля скрипачей «Комплимент» – ребята предстали в новом образе и с новой композицией в стиле рок из репертуара американской рок-группы «Нирвана». Им на смену вышла неоднократный победитель областных и международных конкурсов – талантливая и очаровательная Ирина Храмцова, воспитанница Нэллы Зайцевой. Вокальную композицию сменила хореографическая – шуточный танец «Лапоточки» в исполнении учащихся Ирины Сидоревич. Постановкой следующих номеров – хореографической композиции «Весенняя акварель» и выступления ансамбля мажореток с музыкально-хореографической зарисовкой «Каприччио» на музыку Никколо Паганини – занималась также Ирина Владимировна. «Звуки музыки» – эту композицию исполнил сводный вокальный ансамбль школы искусств, которым руководит Нэлла Зайцева.







В тот вечер сюрпризов было много – новый репертуар, лауреаты, коллективы, дебютанты. Высокий уровень мастерства педагогов и старательность их воспитанников приводят к заслуженным успехам на конкурсах различных уровней. Под занавес концерта вместе с учащимися на сцену вышли директор школы искусств Наталья Слижова и педагоги – без их заинтересованности в раскрытии юных талантов, кропотливой работы с ними и активного участия концерт не получился бы таким ярким, позитивным и насыщенным.

Татьяна ШЕРШНЁВА.

Фото Алексея КАМИНСКОГО









































