26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зал замер в ожидании праздника, и он произошел. Под невероятные ритмы сиртаки на сцене появились греческие воины и богини, грациозно скользя по сцене и начиная повествовать историю, настолько же легкую и ироничную, как и само происхождение популярного греческого танца.

В Театре эстрады накануне состоялась премьера эстрадного фарса "Эти веселые греки", поставленного по мотивам произведений древнегреческих авторов. Минский зритель увидел современную интерпретацию известных мифов Древней Греции. Режиссеры фарса заглянули вглубь событий прошлого и, обнаружив новые интригующие для современности темы, не побоялись пофантазировать о том, что же происходило на пиршествах бога плодородия и виноделия Диониса.

По словам режиссера театра Марии Третьяковой, это был своеобразный эксперимент и первый проект для взрослых в жанре мюзикла. Попытка немного отойти от привычного для зрителя и самих себя стиля, кажется, удалась, а музыкальный ряд и современное прочтение пришелся по душе залу, который, к слову, был переполнен не только физически, но и эмоционально.

Зрителя встретили необычным сюжетом, смелыми решениями и поворотами событий, массовым действом, наполненным юмором, песнями и танцами. Это был действительно праздник. И не удивительно, ведь Греция - очень яркая, темпераментная и солнечная страна. Ее атмосфера была передана на сцене с помощью изящных декораций, броских костюмов и характерных образов, комедийных ситуаций и диалогов.

Основное действие происходит на любимом развлечении древних греков - дионисийских пиршествах. Два воина - спартанец и афинянин - разругались в пух и прах и объявили друг другу войну. Дионис рвет и мечет, дети и жены плачут. Однако весельчак Сатир решает эту проблему самым пикантным образом.

Помимо основной линии, где против ушедших на войну мужей развернулась всеобщая женская забастовка, зритель увидел истории любви, семейной жизни, споров и упреков, признаний и откровений Кентавра и его жены Кентаврихи, Амфитриона и Алкмены. Интересные ироничные взаимодействия богини Афродиты и Кентавра, Алкмены и бога Диониса, Сатира и Лисистраты привносят в основной сюжет еще более игривый характер. Всеобщий женский заговор вопреки войны, разгромов и мужского упорства оборачивается счастливой историей, где побеждает любовь.

Тема всем кажется знакомой, но на самом деле в ней можно найти очень много нового и необычного. Что и попытались сделать режиссеры театра.

Увидеть эстрадный фарс "Эти веселые греки" можно будет 13 июня в 19.00. Кроме того, Театр эстрады приглашает на не менее яркие программы: концертное шоу "Аллюр" (29 мая), шоу-программа "Последний звонок" (30 мая), джазовый вечер CityJazzQuartet (31 мая), эстрадное шоу "На бис!" (6 июня) и юмористическую программу "Особенности национального отдыха" (7 июня).-0-