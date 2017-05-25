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Ярмарка коллекционеров, фестиваль красок и бесплатный концерт Naviband. Куда пойти в Гродно в выходные

26.05.2017 15:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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В последние выходные весны гродненцы могут побывать на ярмарке коллекционеров, фестивале красок, посетить сеанс в автокинотеатре и бесплатный концерт Naviband.

Цирк-шапито «Арлекин»

Где: площадка у гипермаркета «АЛМИ», пр-т Космонавтов, 81

Когда: 26−28 мая, 18.00

В программе: дрессированные медведи-гиганты, акробатический дуэт с шимпанзе Джони, танцующие собачки, па-де-де на лошадях, воздушные гимнасты, парад велосипедов, веселый клоун «Душ» и многое другое.


Концерт «Летнее настроение»

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20

Когда: 26 мая, 18.30

С вокально-инструментальной программой выступят музыканты областной филармонии.

Встреча с Ларри Кабровски — потомком эмигрантов из Гродно

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3

Когда: 26 мая, 18.30

Ларри Кабровски — американский юрист, руководитель Республиканской партии в Чарльстоне. Его предки жили на Гродненщине и в самомо Гродно, многие погибли во время Холокоста. Ларри раскажет историю своей семьи и покажет довоенные фото белорусских деревень и местечек.


Спектакль «Эта … — любовь! (Курица)»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 26 мая, 19.00

Комедия Николая Коляды — история любовных страстей в каком-то захолустном театре, скучную жизнь которого будоражит появление молоденькой актрисы.


Новый сезон Автокино на Юбилейном озере

Где: берег озера «Юбилейное»

Когда: 26−28 мая, 22.30

Автомобильный кинотеатр каждое лето работает в Гродно. На первых сеансах в этом году покажут российскую комедию «Гуляй, Вася» (2017) и американские боевики «Джек Стоун (2015) и «Три девятки» (2016).

Марафон #худеемслучшимитренерами

Где: парк Жилибера

Когда: 27 мая, 10.00

Каждую субботу в течение месяца на площадке перед аттракционом «Автодром» будут проводить занятия лучшие тренеры Гродно. На этой неделе — пауэрлифтер Александр Кодис и танцовщица Оля Лета.


Фото: olialeta.ru

Выставка-продажа «Гарадзенскі скарабей»

Где: пл. Советская

Когда: 27 мая, 11.00−15.00, 28 мая, 10.00−14.00

Каждые последние выходные месяца у стен бывшего ДК Тесктильщиков проходит большая ярмарка с участие гродненских и приезжих коллекционеров. На ярмарке можно найти этническую утварь, антиквариат, произведения искусства, монеты, значки, медали, почтовые марки, открытки, конверты и другие элементы коллекций.


Фестиваль красок «Color Fest»

Где: парк Жилибера

Когда: 27 мая, 12.00

Яркий праздник пройдет на летней сцене. На время фестиваля территория парка станет разноцветной танцевальной площадкой. Организаторы обещают более 10 часов качественной отечественной и зарубежной музыки, в том числе живые выступления популярных исполнителей.


Праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей»

Где: шлюз «Домбровка»

Когда: 27 мая, 13.00

В программе: выставка-ярмарка народного творчества, мастер-классы народных промыслов, театрализованное шествие любительских коллективов Гродненского района и концерт. Также будет работать Музей Августовского канала.


Выставка хаотического лозоплетения

Где: Центр ремесел «Наследие», ул. Реймонта, 12

Когда: 27 мая, 14.00

Гродненский ремесленник Евгений Блудов создал авторскую технику хаотического соломоплетения и изготавливает масштабные объекты. Некоторые из них можно увидеть на персональной выставке автора. Также будет работать авторская фотозона.

Открытие отчетной выставки студий Центра «Наследие»

Где: Центр ремесел «Наследие», ул. Реймонта, 12

Когда: 27 мая, 15.00

На выставке будут представлены: живопись, валяние, соломоплетение, вышивка, бисероплетение и другие виды искусства, которыми занимаются гродненские мастера.

Social Party

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20

Когда: 27 мая, 19.00

Сальса, бачата, зук, кизомба — социальные танцы сразу на двух танцполах пройдут субботним вечером в Новом замке. В программе также мастер-классы по сальсе.


Фото: pixabay.com

Спектакль «Боинг-Боинг»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 27 мая, 19.00

Пьеса Марка Камолетти — легенда французского театра прошлого века и образец комедии положений. Пьесу ставили в более чем 60 странах мира.


Фото: drama.grodno.by

Концерт Intelligency

Где: диско-бар «Африка», ул. Врублевского, 1а

Когда: 27 мая, 20.00

Минские электронщики представят в Гродно свой новый альбом «Techno blues». Музыканты называют себя «электронным live мини-оркестриком» и уже известны гродненцам — два года назад они презентовали тут свой дебютный альбом.


Фото: vk.com/public_intelligency_live

Финал конкурса «Мова-Музыка-Футбол» с группой Naviband

Где: ЦСК «Неман», ул. Коммунальная

Когда: 28 мая, 15.00

В день финала Кубка Беларуси по футболу, за два часа до начала матча, болельщиков порадуют белорусские музыканты — участники конкурса «Мова-Музыка-Футбол». Пройдет рок-концерт с участием трех финалистов: Mashin' Gun, «Сталіца Marsa» и Laurynienka. В качестве специальных гостей выступит группа Naviband, которая представляла Беларусь на Евровидении-2017.


Фото: Reuters

Концерт «Воскресенье у дворца»

Где: пл. Советская

Когда: 28 мая, 19.00−20.30

Первый концерт из серии Музыкально-туристический сезон «Воскресенье у Дворца». Организаторы обещают показать максимальное количество жанров эстрадного искусства: разговорный, вокальный, хореографический, уличное искусство и другие. Выступят театр юмора «Канкан», солисты эстрадной студии «Миллениум», фрик-театр, шоу-балет «МОНРО» и другие.

Спектакль «451 по Фаренгейту»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 28 мая, 19.00

Новый спектакль гродненского театра — это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.


Фото: drama.grodno.by
 
Теги: Гродно
 
 
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В последние выходные весны гродненцы могут побывать на ярмарке коллекционеров, фестивале красок, на сеансе в автокинотеатре и на бесплатном концерте Naviband.

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