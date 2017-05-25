Ярмарка коллекционеров, фестиваль красок и бесплатный концерт Naviband. Куда пойти в Гродно в выходные

С вокально-инструментальной программой выступят музыканты областной филармонии.
Встреча с Ларри Кабровски — потомком эмигрантов из Гродно
Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3
Когда: 26 мая, 18.30
Ларри Кабровски — американский юрист, руководитель Республиканской партии в Чарльстоне. Его предки жили на Гродненщине и в самомо Гродно, многие погибли во время Холокоста. Ларри раскажет историю своей семьи и покажет довоенные фото белорусских деревень и местечек.
Каждые последние выходные месяца у стен бывшего ДК Тесктильщиков проходит большая ярмарка с участие гродненских и приезжих коллекционеров. На ярмарке можно найти этническую утварь, антиквариат, произведения искусства, монеты, значки, медали, почтовые марки, открытки, конверты и другие элементы коллекций.
Яркий праздник пройдет на летней сцене. На время фестиваля территория парка станет разноцветной танцевальной площадкой. Организаторы обещают более 10 часов качественной отечественной и зарубежной музыки, в том числе живые выступления популярных исполнителей.
Праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей»
Где: шлюз «Домбровка»
Когда: 27 мая, 13.00
В программе: выставка-ярмарка народного творчества, мастер-классы народных промыслов, театрализованное шествие любительских коллективов Гродненского района и концерт. Также будет работать Музей Августовского канала.
Гродненский ремесленник Евгений Блудов создал авторскую технику хаотического соломоплетения и изготавливает масштабные объекты. Некоторые из них можно увидеть на персональной выставке автора. Также будет работать авторская фотозона.
Минские электронщики представят в Гродно свой новый альбом «Techno blues». Музыканты называют себя «электронным live мини-оркестриком» и уже известны гродненцам — два года назад они презентовали тут свой дебютный альбом.
В день финала Кубка Беларуси по футболу, за два часа до начала матча, болельщиков порадуют белорусские музыканты — участники конкурса «Мова-Музыка-Футбол». Пройдет рок-концерт с участием трех финалистов: Mashin' Gun, «Сталіца Marsa» и Laurynienka. В качестве специальных гостей выступит группа Naviband, которая представляла Беларусь на Евровидении-2017.
Первый концерт из серии Музыкально-туристический сезон «Воскресенье у Дворца». Организаторы обещают показать максимальное количество жанров эстрадного искусства: разговорный, вокальный, хореографический, уличное искусство и другие. Выступят театр юмора «Канкан», солисты эстрадной студии «Миллениум», фрик-театр, шоу-балет «МОНРО» и другие.
Новый спектакль гродненского театра — это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.
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