Ярмарка коллекционеров, фестиваль красок и бесплатный концерт Naviband. Куда пойти в Гродно в выходные

В последние выходные весны гродненцы могут побывать на ярмарке коллекционеров, фестивале красок, посетить сеанс в автокинотеатре и бесплатный концерт Naviband.

Где: площадка у гипермаркета «АЛМИ», пр-т Космонавтов, 81 Когда: 26−28 мая, 18.00

В программе: дрессированные медведи-гиганты, акробатический дуэт с шимпанзе Джони, танцующие собачки, па-де-де на лошадях, воздушные гимнасты, парад велосипедов, веселый клоун «Душ» и многое другое.





Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 26 мая, 18.30

С вокально-инструментальной программой выступят музыканты областной филармонии.

Встреча с Ларри Кабровски — потомком эмигрантов из Гродно

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 26 мая, 18.30

Ларри Кабровски — американский юрист, руководитель Республиканской партии в Чарльстоне. Его предки жили на Гродненщине и в самомо Гродно, многие погибли во время Холокоста. Ларри раскажет историю своей семьи и покажет довоенные фото белорусских деревень и местечек.





Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 26 мая, 19.00

Комедия Николая Коляды — история любовных страстей в каком-то захолустном театре, скучную жизнь которого будоражит появление молоденькой актрисы.





Где: берег озера «Юбилейное» Когда: 26−28 мая, 22.30

Автомобильный кинотеатр каждое лето работает в Гродно. На первых сеансах в этом году покажут российскую комедию «Гуляй, Вася» (2017) и американские боевики «Джек Стоун (2015) и «Три девятки» (2016).

Где: парк Жилибера Когда: 27 мая, 10.00

Каждую субботу в течение месяца на площадке перед аттракционом «Автодром» будут проводить занятия лучшие тренеры Гродно. На этой неделе — пауэрлифтер Александр Кодис и танцовщица Оля Лета.



Фото: olialeta.ru

Где: пл. Советская Когда: 27 мая, 11.00−15.00, 28 мая, 10.00−14.00

Каждые последние выходные месяца у стен бывшего ДК Тесктильщиков проходит большая ярмарка с участие гродненских и приезжих коллекционеров. На ярмарке можно найти этническую утварь, антиквариат, произведения искусства, монеты, значки, медали, почтовые марки, открытки, конверты и другие элементы коллекций.





Где: парк Жилибера Когда: 27 мая, 12.00

Яркий праздник пройдет на летней сцене. На время фестиваля территория парка станет разноцветной танцевальной площадкой. Организаторы обещают более 10 часов качественной отечественной и зарубежной музыки, в том числе живые выступления популярных исполнителей.





Праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей»

Где: шлюз «Домбровка» Когда: 27 мая, 13.00

В программе: выставка-ярмарка народного творчества, мастер-классы народных промыслов, театрализованное шествие любительских коллективов Гродненского района и концерт. Также будет работать Музей Августовского канала.





Где: Центр ремесел «Наследие», ул. Реймонта, 12 Когда: 27 мая, 14.00

Гродненский ремесленник Евгений Блудов создал авторскую технику хаотического соломоплетения и изготавливает масштабные объекты. Некоторые из них можно увидеть на персональной выставке автора. Также будет работать авторская фотозона.

Где: Центр ремесел «Наследие», ул. Реймонта, 12 Когда: 27 мая, 15.00

На выставке будут представлены: живопись, валяние, соломоплетение, вышивка, бисероплетение и другие виды искусства, которыми занимаются гродненские мастера.

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 27 мая, 19.00

Сальса, бачата, зук, кизомба — социальные танцы сразу на двух танцполах пройдут субботним вечером в Новом замке. В программе также мастер-классы по сальсе.



Фото: pixabay.com

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 27 мая, 19.00

Пьеса Марка Камолетти — легенда французского театра прошлого века и образец комедии положений. Пьесу ставили в более чем 60 странах мира.



Фото: drama.grodno.by

Где: диско-бар «Африка», ул. Врублевского, 1а Когда: 27 мая, 20.00

Минские электронщики представят в Гродно свой новый альбом «Techno blues». Музыканты называют себя «электронным live мини-оркестриком» и уже известны гродненцам — два года назад они презентовали тут свой дебютный альбом.



Фото: vk.com/public_intelligency_live

Где: ЦСК «Неман», ул. Коммунальная Когда: 28 мая, 15.00

В день финала Кубка Беларуси по футболу, за два часа до начала матча, болельщиков порадуют белорусские музыканты — участники конкурса «Мова-Музыка-Футбол». Пройдет рок-концерт с участием трех финалистов: Mashin' Gun, «Сталіца Marsa» и Laurynienka. В качестве специальных гостей выступит группа Naviband, которая представляла Беларусь на Евровидении-2017.



Фото: Reuters

Где: пл. Советская Когда: 28 мая, 19.00−20.30

Первый концерт из серии Музыкально-туристический сезон «Воскресенье у Дворца». Организаторы обещают показать максимальное количество жанров эстрадного искусства: разговорный, вокальный, хореографический, уличное искусство и другие. Выступят театр юмора «Канкан», солисты эстрадной студии «Миллениум», фрик-театр, шоу-балет «МОНРО» и другие.

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 28 мая, 19.00

Новый спектакль гродненского театра — это проблемная пьеса-предупреждение, поставленная по мотивам одноименного научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.



Фото: drama.grodno.by