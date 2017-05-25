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Пятничный позитив. Минчане поют любимые попсовые хиты 90-х - от Барыкина до "Руки вверх"

26.05.2017 15:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Минск все чаще приезжают звезды 90-х, песни которых лились из каждого окна и без которых не обходилась ни одна дискотека или торжество. TUT.BY слушал «Земфиру» и «Иванушек Интернейшнл» в исполнении их поклонников, а теперь мы решили сделать попурри.

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Теги: Минск
 
 
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В Минск все чаще приезжают звезды 90-х, песни которых лились из каждого окна и без которых не обходилась ни одна дискотека или торжество. TUT.BY слушал "Земфиру" и...

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