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Пятничный позитив. Минчане поют любимые попсовые хиты 90-х - от Барыкина до "Руки вверх"
26.05.2017 15:24 — Новости Культуры | Tut.by
В Минск все чаще приезжают звезды 90-х, песни которых лились из каждого окна и без которых не обходилась ни одна дискотека или торжество. TUT.BY слушал «
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В Минск все чаще приезжают звезды 90-х, песни которых лились из каждого окна и без которых не обходилась ни одна дискотека или торжество. TUT.BY слушал "Земфиру" и...
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