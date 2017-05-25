В Минск все чаще приезжают звезды 90-х, песни которых лились из каждого окна и без которых не обходилась ни одна дискотека или торжество. TUT.BY слушал « Земфиру » и « Иванушек Интернейшнл » в исполнении их поклонников, а теперь мы решили сделать попурри.

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