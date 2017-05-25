Толочинская районная организация “Белая Русь” может записать себе в актив немало добрых дел



18 мая для районной организации Республиканского общественного объединения “Белая Русь” стал особенным — в этот день состоялась отчетно-выборная конференция. На ней были подведены итоги работы за 2014 — 2016 годы, заслушаны отчеты ревизионной и мандатной комиссий, обозначены направления деятельности в будущем.

Выступившая с отчетом о деятельности Толочинской районной организации “Белая Русь” ее председатель Алла Михайловна Кравченко сообщила, что сегодня она насчитывает 23 первичные организации, которые в своих рядах объединяют 400 членов. В рядах “Белой Руси” люди разного возраста и профессий — это работники отдела образования, спорта и туризма райисполкома, школ района, райисполкома, АТП-11, ОАО “Корольки”, ОАО “Толочинский райагросервис”, ЦРБ, Кохановского ЖКХ, Толочинского лесхоза и других организаций.

“Белая Русь” со дня своего основания держит курс на приоритетность национальных интересов, патриотических и духовных ценностей, культурных традиций. Для того чтобы осуществлять свои проекты, тесно взаимодействует с органами власти, профсоюзами, молодежью (БРСМ), учреждениями образования, трудовыми коллективами. Следуя главной цели — сплочение конструктивных сил общества в интересах обеспечения стабильности развития страны и благополучия жизни народа, так определено Уставом и Программой объединения, районная организация может записать себе в актив немало добрых дел.

Традицией стало поздравлять родителей, чьи дети появились на свет в День Независимости Республики Беларусь (“Белая Русь” — с любовью к детям”), проводить мероприятия для организации семейного досуга (“Семейное гнездышко”, “Лучшая многодетная семья”, “Союз родных сердец”), популяризировать здоровый образ жизни (“Белая Русь” против курения!”, “Не прожигай свою жизнь”, “Белая Русь” — за здоровую нацию”), осуществлять патриотические и благотворительные акции (“Мы — граждане Беларуси”, “Белая Русь” с заботой о ветеранах”, “В новый год с “Белой Русью”, “Поделись теплом души своей”, “В школу — с “Белой Русью”) и многое другое. Организация оказывает благотворительную помощь малоимущим, многодетным и неблагополучным семьям, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей.

За каждой подобной акцией — идеология. Этими акциями в организации хотят обратить внимание людей на проблемы рождаемости, крепких многодетных семей, здорового образа жизни, уважения к человеку труда, исторической памяти о Великой Отечественной войне…

Толочинская районная организация РОО “Белой Русь” шефствует над районным социально-педагогическим центром, центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детским домом семейного типа.

Члены “Белой Руси” за отчетный период приняли активное участие в избирательной кампании Президента Республики Беларусь в 2015 году, депутатов в Палату представителей Национального собрания страны в 2016 году, а также сопровождали избирательные кампании на территории района, являлись членами избирательных комиссий, инициативных групп, наблюдателями.

Работа общественных приемных РОО “Белая Русь” — пример социального партнерства государства и общественного объединения. Это выражается в анализе информации о положении дел на местах, изучении предложений, обращений граждан с последующей выработкой предложений по их решению. В 2016 году общественными приемными РОО “Белая Русь” получено и обработано 160 обращений.

Практически ежемесячно “Белая Русь” проводит мониторинг общественного мнения по различным вопросам жизнедеятельности страны, опираясь на информацию своих активистов, представленных во всех сферах общества. Результаты мониторинга представляются в Администрацию Президента Республики Беларусь.

— Однако необходимо признать, что существуют проблемы, — продолжила Алла Михайловна. — Численный состав членов первичных организаций падает. Это связано с объективными причинами — сокращением работников на предприятиях, слиянием или закрытием предприятий, низким уровнем заработной платы. Загруженность председателей первичных организаций по основной деятельности создает определенные трудности при решении организационных вопросов. Перед нами встает задача пополнения рядов новыми членами, создания новых первичных организаций, привлечение в наши ряды молодежи. И еще хотелось бы выразить огромную благодарность всем членам “Белой Руси” за то, что, несмотря на свою загруженность по основной деятельности, они активно участвуют во всех проводимых организацией мероприятиях, а руководители предприятий, учреждений, органы районной исполнительной власти оказывают поддержку во всех наших начинаниях. Даже посредством небольших членских взносов мы делаем много хороших и добрых дел для наших детей.

Из числа членов совета районной организации “Белая Русь” был избран председатель. Доверие вновь было оказано Алле Михайловне Кравченко, все единогласно одобрили и поддержали ее кандидатуру. Делегатами на третью отчетно-выборную конференцию Витебской областной организации РОО “Белая Русь” избраны А. М. Кравченко, М. А. Заяц, Н. М. Гамезо, А. А. Белогуров, Н. В. Панченко, М. Г. Гавриченко, В. И. Кулыгин, Т. В. Малашкевич.

В завершение мероприятия подарками и грамотами были отмечены лучшие первички и активные ее члены — отдел образования, спорта и туризма райисполкома, Толочинская ЦРБ, Кохановское ЖКХ, ЦДиМ, а также персонально И. С. Голубкова, Г. Г. Шилала, Н. М. Гамезо.

Юлия КАПРАНОВА.

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