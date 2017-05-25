26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Дворца Республики 18 ноября во второй раз пройдет фестиваль русского балета с участием одного из самых гастролирующих театров Москвы "Русский балет". В один день зрители увидят две постановки золотой классики в редакции великого танцовщика и балетмейстера Вячеслава Гордеева. Днем состоится премьера балета для всей семьи "Чиполлино", а вечером фестиваль продолжится показом "Лебединого озера".

Впервые театр "Русский балет" выступил в Минске осенью 2016 года. Гастроли прошли при полном аншлаге, и актеры рады вернуться в столицу Беларуси. Ведущие роли в спектаклях исполнят прима-балерина театра Анна Щербакова и премьер Дмитрий Котермин. К слову, в 2017 году Анна Щербакова была удостоена приза "Душа танца" в номинации "Звезда".

Балет "Чиполлино" был впервые поставлен в 1974 году. В новом прочтении с яркими костюмами и декорациями любимая сказка многих поколений открыла новую страницу своей сценической жизни. Простодушная сказка воспитывает в детских сердцах верность дружбе, чувство добра и справедливости. Музыку к балету "Чиполлино" написал выдающийся российский композитор Карен Хачатурян. Именно этот балет принес ему мировую известность.

История луковички Чиполлино и его друзей, написанная итальянским писателем Джанни Родари, хорошо знакома всем от мала до велика. Когда-то родители читали эту сказку своим детям и смотрели мультфильм, теперь же любимые герои оживают на сцене и рассказывают свою историю в танце. Балет пользуется любовью, как маленьких зрителей, так и их родителей, и будет замечательным поводом для семейного похода в театр.

"Лебединое озеро" в репертуаре театра "Русский балет" занимает особое место. В постановке Вячеслава Гордеева, бережно хранящей великую классику, ощущается индивидуальный почерк балетмейстера, его творческий пульс. У балета счастливый конец, он продолжает радовать сердца и души зрителей - добро торжествует.

В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о прекрасной девушке Одетте, превращенной в белого лебедя. Только бескорыстная любовь и верность могут снять с нее чары. Романтический юноша принц Зигфрид попадает на волшебное озеро, видит Одетту, находит в ней свой идеал, влюбляется и дает клятву верности. Но на пути воплощения мечты принца стоит Злой гений. Балет "Лебединое озеро" - история о вечной и прекрасной любви, предательстве, добре и зле - будет исполнен в сопровождении государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Дирижер Аркадий Берин.-0-