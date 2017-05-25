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Наблюдение за зубрами онлайн. В могилевском зоосаде установили веб-камеру

26.05.2017 20:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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В могилевском зоосаде на территории обитания зубров установили веб-камеру. Теперь за самым могучим символом Беларуси можно наблюдать 24 часа в сутки.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

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Установить веб-камеру для наблюдения за зубрами в режиме онлайн директор Могилевского агролесотехнического колледжа имени Орловского Георгий Малиновский мечтал давно — зоосад является учебной лабораторией колледжа. Наконец, мечта сбылась: камера высокого разрешения появилась на поле недалеко от перрона, с которого начинается сафари по железной дороге.

Камера установлена там, где зубров можно увидеть чаще всего — тут, на первом поле, они едят, принимают песочные ванны, пояснил директор зоосада Иван Нижников. Кроме того, на поле можно увидеть пятнистых оленей, косуль, ланей — они также заходят во владения зубров.

Камера движется вокруг своей оси, автоматически приближает задний план и возвращается на исходную.

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В кадр могут попасть не только зубры, но также пятнистые олени, лани, косули.

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