Наблюдение за зубрами онлайн. В могилевском зоосаде установили веб-камеру

В могилевском зоосаде на территории обитания зубров установили веб-камеру. Теперь за самым могучим символом Беларуси можно наблюдать 24 часа в сутки.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Установить веб-камеру для наблюдения за зубрами в режиме онлайн директор Могилевского агролесотехнического колледжа имени Орловского Георгий Малиновский мечтал давно — зоосад является учебной лабораторией колледжа. Наконец, мечта сбылась: камера высокого разрешения появилась на поле недалеко от перрона, с которого начинается сафари по железной дороге.

Камера установлена там, где зубров можно увидеть чаще всего — тут, на первом поле, они едят, принимают песочные ванны, пояснил директор зоосада Иван Нижников. Кроме того, на поле можно увидеть пятнистых оленей, косуль, ланей — они также заходят во владения зубров.

Камера движется вокруг своей оси, автоматически приближает задний план и возвращается на исходную.

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