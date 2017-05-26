27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сценарий "Соломонова гора", написанный Сергеем Колосовским и Николаем Лавренюком по мотивам произведения Ирины Письменной "Похожий на Стинга", получил специальный приз на конкурсе сценариев из Центральной и Восточной Европы ScripTeast, заключительный этап которого состоялся в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, сообщили БЕЛТА в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Проект ScripTeast для лучших сценаристов Центральной и Восточной Европы в этом году проходит в одиннадцатый раз, но Беларусь в нем участвует впервые. Первые этапы конкурса состоялись в Польше и Берлине (во время Берлинского МКФ), а завершился проект в Каннах. По результатам конкурса награждены два сценария: главная награда досталась работе "Прости, Польша" Кубы Чекая, белорусский проект "Соломонова гора" Сергея Колосовского и Николая Лавренюка стал обладателем специального приза жюри.

Действие камерной драмы "Соломонова гора" происходит в 1996 году в Чернобыльской зоне, где встречаются сбежавший из тюрьмы парень и одинокая пожилая женщина, живущая в отселенной деревне.

Жюри конкурса так объяснило вручение награды: "Мы были восхищены свежестью и самобытностью повествования этой необычной драмы, в которой странная пара выстраивает глубокие отношения в покинутом месте. Это история о вере, семье, выживании и взаимопомощи, но в первую очередь о том, как два очень разных человека находят связь, которая дает им силу и освобождает".

Режиссером фильма выступит Сергей Колосовский, выпускник Варшавской киношколы, автор нескольких короткометражных фильмов. "Работа над этим фильмом - одно из самых интересных приключений в моей жизни. Сценарий "Соломонова гора" о том, как люди, преодолевая страх, учатся доверять и верить друг другу, что сегодня как никогда актуально. Территория Чернобыля - это пространство больной души, побитой и искореженной. Чтобы преодолеть трагедию, необходимо покаяние, смирение и принятие. Сложный путь, который проделывает герой - это одиссея внутрь себя, образно говоря, через смерть и воскрешение", - отметил он.

Соавтор сценария и продюсер фильма Николай Лавренюк поведал, как началась работа над фильмом: "Историю, на основе которой мы сделали сценарий, много лет назад под названием "Похожий на Стинга" написала драматург, документалист Ирина Письменная. К сожалению, она так и не дождалась его экранизации - три года назад ее не стало. Материалом интересовались режиссеры Егор Кончаловский, Андрей Кудиненко, но по разным причинам не сложилось. В итоге Ирина Леопольдовна передала права на экранизацию нашей кинокомпании "Иллюзион", и для нас очень важно сделать этот фильм также в память о ней - потрясающем человеке со сложной творческой судьбой. Она всегда помогала молодым белорусским кинематографистам и вдохновляла многих".

Планируется, что фильм "Соломонова гора" будет создан в копродукции с другими странами. С белорусской стороны фильмом занимается кинокомпания "Иллюзион", ведутся переговоры с другими частными студиями.

Среди бывших участников и лауреатов конкурса - сценарии фильмов "Чрево" Бенедека Флигауфа, "Суд" Стефана Командарева, "Дом" Зузаны Лиовой и многих других, впоследствии становившихся участниками и лауреатами международных фестивалей.-0-