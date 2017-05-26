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Скончалась старейшая актриса Российской Федерации Варвара Шурховецкая

27.05.2017 22:22 — Новости Культуры | БелТА  
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Скончалась старейшая актриса Российской Федерации Варвара Шурховецкая

Варвара Шурховецкая, старейшая из российских актрис, скончалась в Ростове-на-Дону в возрасте 103 лет, передают информагентства.

Варвара Ивановна Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске. В 1931 году она поступила в училище при Ростовском театре драмы и три года спустя уехала в Ашхабад, чтобы выступать в Русском драмтеатре.

Начиная с 1943 года Театр Красной армии, в котором выступала актриса, был приравнен к действующей армии. Труппа ездила с выступлениями по военным лагерям и гарнизонам. После войны, с 1948 по 1957 Шурховецкая выступала в Ростовском театре комедии, а впоследствии служила в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького.

Зрители помнят Варвару Ивановну по пьесам "Надежда Дурова", "Полководец Суворов", "Порт-Артур", "Гамлет", "Убийцы и свидетели" и многим другим.

 
 
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Варвара Шурховецкая, старейшая из российских актрис, скончалась в Ростове-на-Дону в возрасте 103 лет, передают информагентства.

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