Скончалась старейшая актриса Российской Федерации Варвара Шурховецкая

Варвара Шурховецкая, старейшая из российских актрис, скончалась в Ростове-на-Дону в возрасте 103 лет, передают информагентства.

Варвара Ивановна Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в Пятигорске. В 1931 году она поступила в училище при Ростовском театре драмы и три года спустя уехала в Ашхабад, чтобы выступать в Русском драмтеатре.

Начиная с 1943 года Театр Красной армии, в котором выступала актриса, был приравнен к действующей армии. Труппа ездила с выступлениями по военным лагерям и гарнизонам. После войны, с 1948 по 1957 Шурховецкая выступала в Ростовском театре комедии, а впоследствии служила в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького.

Зрители помнят Варвару Ивановну по пьесам "Надежда Дурова", "Полководец Суворов", "Порт-Артур", "Гамлет", "Убийцы и свидетели" и многим другим.